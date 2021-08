Amici 20, lo sfogo di Rosa Di Grazia: "Non sempre ciò che si mostra rispecchia la realtà"

Gossip TV

La ballerina di Amici 20 si lascia andare a uno sfogo sui social.

Rosa Di Grazia è stata tra le protagoniste indiscusse della ventesima edizione di Amici. Proprio nelle ultime ore, la ballerina, al centro del gossip fino a qualche tempo fa per la fine della relazione con Deddy, si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social.

Lo sfogo social di Rosa Di Grazia

Rosa, che ha trascorso parte dell'estate con il cantante Aka7even, ha rotto il silenzio sui social e rivelato il suo attuale stato d'animo. "Non sempre ciò che si mostra rispecchia la realtà" ha confessato la ballerina ed ex allieva di Lorella Cuccarini ad Amici.

"Sono umana, anche io ho le mie fragilità" ha aggiunto la ballerina di Amici 20 ammettendo di avere come tutti delle debolezze "Magari il più delle volte tendo a non mostrarle. Ma anche le persone forti hanno i loro momenti no un pò altalenanti. Magari sono momenti che servono a ritrovare se stessi. Non c’è un tempo. Ma c’è rimedio e tutto passa".

Stando alle ultime indiscrezioni, Rosa potrebbe tornare ad Amici in un ruolo inedito, ovvero quello della ballerina professionista. Sarà davvero così? Al momento solo la vincitrice Giulia Stabile ha ufficializzato la sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi.

