Amici 20, le scuse di Aka7even dopo la gaffe in diretta: "Ho sbagliato"

Gossip TV

Aka7even si scusa con i suoi fan per le parole utilizzate nella diretta con Deddy.

Aka7even è finito al centro di una bufera mediatica. Il motivo?Nel corso di una diretta Instagram con Deddy, il finalista della ventesima edizione di Amici ha commesso una gaffe che lo ha portato a doversi scusare con i suoi numerosi fan.

Le scuse di Aka7even per la gaffe commessa in diretta sui social

Aka7even e Deddy hanno deciso di fare una diretta Instagram per annunciare la loro decisione di andare a vivere insieme. Parlando della loro avventura ad Amici e, in particolare, di un episodio accaduto nella casetta, l'allievo di Anna Pettinelli ha fatto uno scivolone involontario: "Ho urlato come una checca". Una gaffe clamorosa che, in pochi minuti, ha fatto il giro del web.

Aka7even, resosi conto della situazione, ha deciso di intervenire subito sui social per scusarsi: "Internet è un mezzo molto complicato, dove ogni cosa che viene detta, ha un peso enorme. Lo ammetto, ho sbagliato, l’esempio è la prima cosa da mostrare nel momento in cui si ha un’esposizione pubblica cosi alta, ma vi assicuro che non era mia intenzione. Non sono omofobo, ma sono contro I’omofobia. Ho amici omosessuali, e ne vado fiero. Ho sostenuto personalmente i gay pride in passato".

Leggi anche Giulia Stabile torna ad Amici come ballerina professionista? Parla Veronica Peparini

Il finalista di Amici ha infine concluso affermando: "Non voglio giustificarmi in nessun modo, ma vi assicuro che usare il termine 'Checca' non significava offendere nessuno. Nel testo di I Gotta Feeling ho anche scritto 'alla festa tutti benvenuti, coppie di uomini e donne, e di uomini e uomini presi per mano'. Con questo vi lascio una buona notte".

Scopri le ultime news su Amici.