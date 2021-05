Amici 20, le prime dichiarazioni di Deddy e Alessandro Cavallo dopo la vittoria di Giulia Stabile

Gossip TV

Deddy e Alessandro raccontano tutte le emozioni vissute nella scuola dopo la finale di Amici.

Deddy e Alessandro sono stati tra i protagonisti indiscussi della ventesima edizione di Amici, che si è conclusa con la vittoria di Giulia Stabile. Intervistati da Wittytv, i due finalisti del talent show di Maria De Filippi hanno raccontato tutte le incredibili emozioni vissute nella famosa scuola di Canale 5.

Deddy e Alessandro rompono il silenzio dopo la finale di Amici

"Quando ho cominciato in realtà non ho pensato dove potessi arrivare in questo percorso, perché il mio pensiero era la possibilità di poter lavorare con dei professionisti che io avevo visto solo tramite la televisione" ha esordito così Alessandro parlando del suo ingresso ad Amici "Io sono entrato qua dentro avendo delle concezioni della danza completamente diverse. Pensavo che la danza fosse un altro mondo. Entrando qua ho scoperto che è bello poter essere versatili e potersi esprimere, perché questa per me è la cosa più importante: esprimersi attraverso la danza e dare un messaggio alle persone che ti stanno guardando". Cosa si augura oggi il ballerino? Di essere felice: "Io voglio essere semplicemente felice. Felice facendo ciò che amo".

Anche Deddy ha rivelato di essere felice e soddisfato del percorso intrapreso nella scuola di Amici: "Sono molto felice del mio percorso, sono cresciuto tanto, ho imparato un sacco di cose. Sono contento di quello che ho costruito e non vedo l’ora di iniziare a lavorare. Sto veramente bene e arrivare a questo punto non è per niente una sconfitta. Io credevo di uscire già al pomeridiano, invece sono arrivato in finale e sono davvero felice. Io ero contento già della semifinale".

Il giovane cantante e allievo di Rudy Zerbi ha poi svelato un retroscena sul suo provino: "Ho fatto il primo provino e mi è andato veramente male. Sono entrato proprio in palla, era la prima volta che cantavo davanti a qualcuno. Poi però le cose hanno iniziato a girare nel verso giusto e l’avventura è iniziata, andando ben oltre previsioni e aspettative: Io non avevo mai studiato e sapevo che qui l’avrei fatto, che avrei fatto sentire la mia musica, che mi sarei potuto esprimere. Però non avevo messo in conto tante altre cose. Un’esperienza incredibile, ancora meglio di quello che mi aspettavo. Sono entrato che mi ritenevo una persona molto forte e sicura. Ho scoperto che non era minimamente così".

