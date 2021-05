Amici 20, le case discografiche hanno scelto Sangiovanni, Aka7even, Deddy e Tancredi

Gossip TV

Il successo straordinario dei quattro cantanti di Amici ancora in gara.

Anche quest’anno Amici si dimostra una fucina di talenti per il mondo della discografia italiana. Tutte le più importanti case discografiche, infatti, riconoscono alla scuola di Maria De Filippi la grandissima capacità di fare scouting, individuando giovani artisti ancora in erba e formandoli in un lungo percorso di studio e di maturazione artistica.

Dopo lunghi mesi di studio e apprendimento attraverso lezioni, masterclass, workshop e importanti collaborazioni con autori e produttori discografici di fama nazionale e internazionale, Amici si appresta a concludere questa 20° edizione di grande successo.

A oggi ancora in gara per la vittoria 4 cantanti: Sangiovanni, Deddy, Tancredi e Aka7even, talenti che hanno già saputo distinguersi nel panorama musicale e che hanno gia’ avuto l’opportunità unica di produrre con successo i loro primi singoli e lanciarli sul mercato. Nel complesso con gli inediti di Amici sono stati totalizzati 157 milioni di streams (total audio streams) su tutte le piattaforme digitali.

A coronare questo successo, Aka7even con “Mi Manchi” certificato disco d’oro da Fimi Gfk con oltre 35 mila copie vendute e Sangiovanni che con la sua “Lady” ha avuto prima la certificazione oro e poi il disco di platino, superando il traguardo delle 70 mila copie vendute e nella giornata di ieri gli hanno certificato un nuovo disco d’oro per il brano “Tutta la notte”.

Dopo aver trascorso gli ultimi mesi con l’occhio puntato sull’andamento degli allievi all’interno della scuola, le case discografiche si sono fatte avanti per aggiudicarsi i talent: la major Sony Music Italy con l’etichetta Columbia Records, ha ingaggiato Aka7even; la major Warner Music Italy ha scelto Deddy e Tancredi, la Sugar ha firmato per avere nel suo team Sangiovanni. Per i ragazzi della scuola un sogno che diventa realtà.

Dal 7 maggio verranno annunciate le prime 4 pubblicazioni dei talent disponibili in pre-order.

