Amici 20, la verità di Martina Miliddi sul rapporto con Aka7even: "C'è stato un rapporto molto stretto, abbiamo..."

Martina rompe il silenzio sul rapporto nato ad Amici con Aka7even.

Martina Miliddi è stata una delle allieve più discusse della ventesima edizione di Amici. La ballerina di latino è finita più volte al centro delle critiche sia per il suo talento che per la sua storia d'amore con il cantante Aka7even.

Martina vuota il sacco su Aka7even dopo Amici

Fin dall'ingresso nella scuola di Amici, Martina e Aka7even hanno vissuto insieme molti alti e bassi. I due allievi della scuola sembravano aver instaurato un legame sincero che andasse oltre l’amicizia, che è poi scemato fino quasi a cadere nell’indifferenza. Il motivo di questo allontanamento? Molti pensano che le cause siano da ricercare nel rapporto nato tra lei e Raffaele Renda.

A far luce sulla situazione ci ha pensato proprio Martina che, interpellata dai suoi fan sul rapporto con Aka7even, ha dichiarato: "Con Luca siamo in buonissimi rapporti. Ci vogliamo davvero bene quindi...il resto non ve lo dico. Gli voglio un sacco di bene e anche lui. Siamo legati tanto, tanto, tanto".

"Mi mancano tutti" ha aggiunto l'ex allieva della ventesima edizione di Amici "Erano tutti importanti. Mi hanno dato qualcosa tutti. Mi hanno dato tanto e non possono che mancarmi. Mi manca anche Luca è normale. Abbiamo legato tanto tanto, c’è stato un rapporto molto stretto. Nel bene e nel male mi manca anche lui".

