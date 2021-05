Amici 20, la rivelazione di Sangiovanni su Giulia Stabile: "Mi sono accorto che..."

Gossip TV

Sangiovanni parla del suo rapporto con Giulia dopo la finale di Amici.

La storia d'amore nata ad Amici tra Sangiovanni e Giulia Stabile ha appassionato milioni di telespettatori. Intervistato da Whoopsee, il giovane cantante ha parlato della sua relazione con la vincitrice della ventesima edizione del talent show lasciandosi andare a una confessione inaspettata.

Sangiovanni e la storia d'amore con Giulia Stabile dopo Amici

La storia d'amore tra Sangiovanni e Giulia prosegue a gonfie vele come dimostrano anche le foto e i video pubblicati dai due giovani talenti sui social. "Una volta usciti è stato strano non averla vicino. Vivere così tanto tempo con una persona sicuramente ti lega parecchio" ha rivelato il finalista della ventesima edizione di Amici.

Sangiovanni si è poi lasciato andare a una confessione sul rapporto con Giulia: "Io ho vissuto dei momenti in cui le dicevo ‘Ti prego, un po’ di spazio e libertà’, ma quando sono uscito da Amici mi sono accorto che quella libertà che prima cercavo non la volevo più perché volevo starle accanto. Ci siamo visti e passeremo sicuramente del tempo insieme".

Uscito da Amici, Sangio è stato letteralmente travolto dal successo. Il suo ultimo singolo Malibù è in cima alle classifiche e i firmacopie sono tutti sold out. "Incontrare i fan è stato un impatto potentissimo, soprattutto dopo sei mesi di clausura in cui vedevo solo le persone con cui convivevo. Vedere tutte queste persone di botto é stato devastante come impatto. [...] Sarà strano suonare in live, perché fino ad oggi ho suonato solo ad Amici nella mia vita quindi suonare fuori da Amici sarà particolare" ha confessato il cantante.

