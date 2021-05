Amici 20, la rivelazione di Madame su Giulia Stabile: "È bella e intelligente, l'ho conosciuta e..."

Gossip TV

L'artista Madame commenta la giovane e amatissima coppia nata ad Amici.

Giulia Stabile e Sangiovanni sono tra i protagonisti più amati e seguiti Amici. La loro storia d'amore, nata tra i banchi della famosa scuola di Canale 5, ha appassionato milioni di telespettatori ed è stata recentemente commentata anche dall'artista Madame.

Le parole di Madame su Giulia Stabile, la vincitrice di Amici 20

La dolcissima storia d'amore nata ad Amici tra Giulia e Sangiovanni prosegue a gonfie vele. A commentare la neo coppia ci ha pensato Madame che, interpellata dai suoi fan sui social, ha rivelato di aver incontrato e conosciuto la ballerina vincitrice della ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi.

Madame, che è molto amica di Sangiovanni, ha raccontato dell'incontro avuto con Giulia rivelando di aver avuto un'ottima impressione: "Se ho conosciuto Giulia Stabile? Sì, l’ho conosciuta stasera. Dal vivo è molto bella per quanto mi riguarda e non è vero che è così infantile come sembra, come dicono, non è vero: è stra-intelligente".

Per chi non lo sapesse, Madame ha avuto un ruolo molto importante nel debutto di Sangiovanni. I due sono legati da una grande amicizia raccontata anche dalla madre del finalista di Amici 20 in un'intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv: "Qui dalle nostre parti, Giovanni ha conosciuto Madame. È stata lei a portarlo all’attenzione di Caterina Caselli che ha deciso di puntare su di lui".

