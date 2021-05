Amici 20, la rivelazione di Arisa su Tancredi: "Gli ho chiesto di..."

Gossip TV

Arisa rompe il silenzio su Tancredi ed elogia Raffaele Renda.

Arisa è stata una delle professoresse più amate della ventesima edizione di Amici. A distanza di qualche settimana dalla finale del talent show di Maria De Filippi, la bravissima cantante è tornata a parlare dei suoi allievi, in particolar modo di Raffaele Renda e Tancredi.

Le parole di Arisa su Tancredi e Raffaele Renda dopo Amici 20

Arisa, che ha condiviso il percorso del serale in squadra con Lorella Cuccarini, è tornata a parlare della sua esperienza come coach ad Amici 20. Interpellata dai suoi numerosi fan, la cantante ha speso delle belle parole di stima e affetto nei confronti dei suoi colleghi. A far storcere il naso a molti, però, sono state le sue dichiarazioni su Raffaele e Tancredi.

Scendendo nel dettaglio, Arisa ha elogiato Raffaele e accusato Tancredi di non darle troppa importanza. Alla domanda se le piacerebbe collaborare con il giovane cantante di Focu Meu, l'ex professoressa di Amici ha dichiarato: "Si tantissimo, mi piacerebbe moltissimo fare una collaborazione con Raffaele perchè penso che a Raffaele non manchi nulla. Tra l’altro adesso che è tornato a casa si è fatto pure più figo. Scrive bene, canta bene, che gli manca?".

Leggi anche Sangiovanni parla del successo ottenuto dopo Amici 20

Per quanto riguarda Tancredi, invece, Arisa si è lasciata andare a una confessione inaspettata : "A Tancredi ho già chiesto di scrivermi un pezzo. Ma non mi ca*a molto il ragazzo, devo dire la verità. Lui è uno di quei giovani che non mi ca*ano tanto, ma anche mia sorella è così. Quindi lo capisco". Come reagirà il giovane cantante? Deciderà di replicare sui social? Staremo a vedere.

Scopri le ultime news su Amici.