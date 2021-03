Amici 20: la richiesta di Lorella Cuccarini fa scoppiare la polemica tra i ragazzi della scuola: "Strategia" (VIDEO)

Gossip TV

Lorella accetta i guanti di sfida della Celentano seppur modificandoli per non mandare in crisi Rosa e Martina.

In vista della seconda puntata del Serale di Amici, Alessandra Celentano ha lanciato dei nuovi guanti di sfida sia a Rosa Di Grazia sia a Martina Miliddi. A differenza della scorsa settimana, Lorella Cuccarini ha deciso di accettarli seppur modificandoli per non mandare in crisi le due ballerine della sua squadra.

Lorella Cuccarini contro Alessandra Celentano, la proposta ad Amici

Dopo essere venuta a conoscenza dei guanti di sfida lanciati dalla maestra Celentano alle sue allieve Martina e Rosa, la Cuccarini ha deciso di fare una proposta alla produzione di Amici: "Questa volta accetto il guanto perché penso che Rosa possa fare la coreografia leggermente semplificata puntando su altri aspetti che sono comunque importanti nel Can Can: energia, ritmo e carattere. Dal momento che nel guanto di sfida solitamente gli allievi imparano la coreografia nello stesso tempo e con le stesse fasce orarie, chiedo per equità di gara di far provare questa settimana solo Rosa".

Lorella ha voluto incontrare Rosa per spiegarle il suo punto di vista: "Alessandra mi mette in difficoltà con questa storia della mamma chioccia. Io ho 4 figli, li ho cresciuti e so cosa significa. Qui non sono mamma chioccia, sono una donna di spettacolo. E quando dico qualcosa è perchè ci credo. E’ una variazione di classico mascherata. Alessandra non considera il guanto di sfida uno strumento di sana competizione, ma per mettere in difficoltà". Stessa cosa per il guanto di sfida lanciato contro Martina, che è stato accettato ma modificato.

La strategia della Cuccarini, che è stata successivamente accettata dalla produzione, ha alzato un vero e proprio polverone mediatico ed è stata anche duramente criticata dai ragazzi della scuola di Amici. "Mossa furba" ha commentato Tommaso Stanzani seguito da Sangiovanni: "Se anche questa volta avesse rifiutato non le sarebbe convenuto. Qua parlano giocano e scherzano, ma stanno giocando tutti di strategia. Solo che la nostra è più esposta".

