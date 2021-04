Amici 20, la dolorosa confessione di Serena: "Mi insultavano, non mangiavo più" (VIDEO)

Gossip TV

Serena apre il suo cuore e racconta un doloroso retroscena sul suo passato ad Amici.

Serena Marchese ha finalmente aperto il suo cuore e ha deciso di raccontarsi a Maria De Filippi. Parlando con la conduttrice di Amici, però, la bravissima allerina e allieva di Alessandra Celentano ha svelato un drammatico retroscena riguardante il suo passato.

Serena apre il suo cuore ad Amici, il retroscena sul suo passato

Nel daytime di ieri di Amici è andato in onda un emozionante confronto tra Serena e Maria, che ha cercato di capire da dove vengono le insicurezze della ragazza. "Ho sempre paura di non piacere, di non essere accettata e risultare ridicola. È una cosa che mi porto dietro dal mio passato" ha confessato la ballerina della squadra capitanata dalla maestra Celentano e Rudy Zerbi.

Parlando dei suoi esordi nel mondo della danza, Serena è arrivata a raccontare un doloroso retroscena del suo passato: "Ho iniziato a due anni e mezzo e vorrei farne un lavoro di questa mia passione. Ho fato l’audizione a teatro, dove mi hanno dato la borsa di studio però col passare degli anni me l’hanno sempre ridotta. [...] A scuola c’era chi mi minacciava, o mi faceva trovare le robe rotte che magari gli prestavo. O a danza mi continuavano a dire che ero obesa, che avevo le cosce grosse, che non ero una ballerina. Non mangiavo più, se mangiavo andavo in bagno e… buttavo tutto. Pesavo 26 pennette integrali, mangiavo tonno senza olio, pomodori senza alcun condimento… gli insulti però continuavano".

Così è arrivata la decisione da parte di Serena di lasciare l’accademia: "Poi ho lasciato tutto, son tornata giù e la mia insegnante, che era anche psicologa, mi ha aiutato. Facevo lezioni di 10 minuti, mi guardavo allo specchio e piangevo [...] Ho cercato di riprendere il mio fisico. Autostima? Leggermente, ai livelli che potessi guardarmi allo specchio, ma in faccia mai".

