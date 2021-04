Amici 20, la dedica di Martina Miliddi a Raffaele Renda: "Sei uscito a testa alta"

Gossip TV

Martina scrive a Raffaele dopo l'eliminazione di lui dalla scuola di Amici.

La sesta puntata del Serale di Amici ha visto l'eliminazione di Raffaele Renda. Un'uscita di scena che ha provocato la reazione dell'ex allieva Martina Miliddi che, subito dopo il verdetto, ha deciso di dedicare al cantante una dolce dedica sui social.

Martina Miliddi scrive a Raffaele Renda, la dedica social dopo l'eliminazione da Amici

Raffaele ha lasciato Amici dopo essersi scontrato al ballottaggio finale con Deddy. Un'eliminazione molto sentita che è stata commentata anche da Martina: "Sei stato bravo, Love, sei uscito a testa alta". Il gesto della ballerina, però, non è passato inosservato ai numerosi telespettatori del talent show, visti i trascorsi tra i due nella scuola.

Ricordiamo, infatti, che Raffaele fu il motivo per cui Martina lasciò Aka7even, prima di tornare assieme e poi lasciarlo definitivamente. Nonostante il rifiuto dell'allievo di Arisa, pare però che tra quest'ultimo e la discussa ballerina di latino di Amici sia rimasta, almeno, una grande amicizia.

A poche ore dalla sua eliminazione, anche Raffaele è tornato sui social per ringraziare tutti del sostegno e l'affetto ricevuto in questi mesi: "Eccomi qui dopo il viaggio più bello della mia vita È proprio così che immagino il mio futuro: svegliarmi con la musica e andare a dormire con il sorriso di chi fa il lavoro più bello del Mondo. Sin da bambino non ho mai avuto dubbi che fosse questa la strada da percorrere e continuerò a farlo ovunque essa mi porti per sempre. Questo è solo l'inizio di un sogno più grande di me, d'altronde non mi sono mai piaciute le cose facili. Ringrazio Amici per aver reso possibile tutto questo, Arisa per la persona che sei e per aver creduto in me sin da subito ti voglio bene. Ma il ringraziamento più grande va a tutti voi per l'immenso calore che mi trasmettete, non ho parole per descrivere quanto io sia felice per questo".

