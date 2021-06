Amici 20, la confessione di Sangiovanni su Maria De Filippi: "Ha tirato fuori le mie fragilità"

Gossip TV

Sangiovanni parla del ruolo importante avuto da Maria De Filippi durante il suo percorso ad Amici.

Sangiovanni è uno degli artisti del momento. Intervistato dal settimanale DiPiú Tv, il cantante finalista della ventesima edizione di Amici è tornato a parlare della sua esperienza nella scuola di Canale 5 e del supporto ricevuto dalla conduttrice Maria De Filippi.

Le parole di Sangiovanni su Maria De Filippi dopo Amici

Sangiovanni è stato uno dei ragazzi più amati e apprezzati di Amici 20. Con i suoi modi di fare e la sua musica, il giovane cantante, in cima alle classifiche musicali con il brano Malibù, ha conquistato milioni di telespettatori che continuano a seguirlo e sostenerlo anche dopo la fine del talent show. "È stato come realizzare un sogno, e in fondo Maria mi ha subito capito" ha dichiarato Sangio ringraziando la De Filippi per averlo aiutato a lasciarsi andare "Io sono un timido, lei è riuscita a tirare fuori le mie fragilità, che maschero bene. Io sono arrivato senza aspettative, ho vissuto di istinto ed emozioni".

A proposito della sua storia d'amore con la ballerina Giulia Stabile, Sangiovanni ha confessato: "Sono fiero di Giulia [...] sono consapevole che prima di oggi le nostre vite erano diverse. Ma io resto sempre lo stesso, è solo tutto cambiato in meglio e ne sono felice".

Leggi anche La dedica inaspettata di Arisa a Tancredi

Il finalista di Amici ha poi continuato ammettendo di aver avvertito la distanza dopo la fine del programma: "Quando Amici è finito è stato difficile non stare più accanto a Giulia come prima. Io sono tornato dalla mia famiglia e lei dalla sua. Ci sentivamo, certo, ma mi mancava moltissimo, perché vivere così tanto tempo con una persona sicuramente ti lega parecchio".

Scopri le ultime news su Amici.