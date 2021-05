Amici 20, la confessione di Giulia Stabile: "La vittoria non è solo mia, se Sangiovanni non mi fosse stato accanto non..."

Gossip TV

Giulia apre il suo cuore dopo la vittoria ad Amici e racconta tutte le emozioni vissute nella scuola.

Giulia Stabile è stata la prima ballerina a vincere Amici. In un’intervista corale con diverse testate italiane, la vincitrice del talent show di Maria De Filippi ha parlato del suo incredibile percorso nella scuola e raccontato tutte le emozioni vissute con Sangiovanni.

Giulia Stabile: il percorso ad Amici e l'amore per Sangiovanni

Giulia ha sbaragliato tutta la concorrenza e vinto Amici 20. A poche ore dalla vittoria, la bravissima ballerina e allieva di Veronica Peparini ha rilasciato le sue prime interviste in cui ha parlato della sua esperienza nella famosa scuola di Canale 5. Come riportato da Fanpage, Giulia ha dichiarato: "Dedico questa vittoria a tutte le persone che mi hanno supportata veramente, non quelle che adesso mi hanno detto che credevano in me quando in realtà non ci hanno mai creduto. [...] A tutte le persone che mi hanno apprezzata per quello che sono vedendomi in televisione e tantissimo a Sangio. La mia è stata la vittoria di entrambi, lui ha vinto tutto quello che poteva vincere e so che fuori lo aspetta una carriera assurda".

"Rispetto all’inizio mi sento proprio un’altra, anche quando Maria ci ha fatto rivedere i video del nostro percorso, sembro un’altra persona rispetto a quando sono entrata, sembra passata una vita però allo stesso tempo sembrano passati due secondi [...] Mi sento più adulta anche per "stupidaggini", non ero mai stata lontana da casa, sono stata qui sette mesi e comunque me la sono cavata" ha confessato la vincitrice della ventesima edizione di Amici.

Giulia ha parlato anche dell'amore che prova per Sangiovanni, che durante il suo percorso l'ha aiutata davvero tanto ad affrontare le sue paure e insicurezze. "La vittoria finale non è solo mia, se lui non mi fosse stato accanto non sarei riuscita ad arrivare in fondo [...] Sangio è unico, speciale e diverso nei sensi più belli che ci possono essere. Un difetto? Non ce l’ha" ha rivelato la ballerina a Il Corriere della Sera.

