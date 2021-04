Amici 20, la confessione di Emanuele Filiberto sui professori del talent: "C'è modo e modo di dire le cose"

Gossip TV

Emanuele Filiberto parla della sua nuova esperienza ad Amici.

Cresce l'attesa per la quinta puntata del Serale di Amici che andrà in onda sabato 17 aprile 2021 su Canale 5. Tra i giudici speciali anche Emanuele Filiberto che, intervistato da Nuovo Tv, ha detto la sua sulle dinamiche del talent show di Maria De Filippi.

Le parole di Emanuele Filiberto sui professori di Amici

Se all'inizio la sua partecipazione ad Amici aveva spiazzato tutti, con il passar delle settimanane Emanuele Filiberto è riuscito a far ricredere tutti. In molti, infatti, hanno iniziato ad apprezzare il suo comportamento sempre oggettivo, equo e mai scontato nei confronti dei ragazzi della scuola.

In un'intervista rilasciata a Nuovo Tv, il giudice del Serale di Amici, si è lasciato andare raccontando le sue impressioni sulle dinamiche del talent show, in particolare sulle discussioni che spesso vedono protagonisti i professori della scuola: "E’ normale che ognuno di loro voglia difendere i propri allievi e, per farlo, inevitabilmente finisce per criticare gli altri ragazzi. A mio avviso, però, c’è modo e modo di dire le cose".

Leggi anche Rudy Zerbi e Alessandra Celentano si esibiranno sul palco del Serale di Amici, ecco perché

Emanuele ci ha tenuto comunque a sottolineare che la sua non vuole essere in alcun modo una critica al comportamento assunto dai professori in studio, come quello di Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano: "Credo che tutto sia lecito in uno show televisivo. Sono due donne molto intelligenti e preparate nel proprio settore e non fanno altro che difendere i propri allievi".

Scopri le ultime news su Amici.