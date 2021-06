Amici 20, la confessione di Aka7even su Fedez: "Non cerco il riscatto con lui"

Gossip TV

Aka7even parla di una possibile collaborazione con Fedez dopo Amici.

Aka7even continua la sua scalata verso il successo. Il giovane cantante, in cima alle classifiche con la sua hit Loca, è tornato a parlare del suo percorso ad Amici, del rapporto con Maria De Filippi e di una possibile collaborazione con il rapper Fedez.

Aka7even e Fedez: collaborazione in vista dopo Amici?

Aka7even è stato tra i protagonisti più apprezzati e amati della ventesima edizione di Amici. Un'esperienza davvero incredibile che ha permesso al giovane talento di crescere sia umanamente che artisticamente. Intervistato da Superguidatv, il ragazzo non ha perso occasione per ringraziare Maria De Filippi: "Le sono molto grato sì, è stata una sorta di mamma anche lei insieme alla Pettinelli. Quando ero giù di morale spesso salivo su per sfogarmi con lei. La sua parola mette di buon umore".

Aka7even è tornato a parlare anche della sua partecipazione a X Factor, che si è conclusa prematuramente per volere di Fedez: "È stato lui a decretare la mia eliminazione. Non ho mai provato risentimento per l’eliminazione di Fedez. Spesso mi trovavo a parlare con mio padre di quel periodo lì, perché lui avrebbe tanto voluto che io entrassi ad X-Factor, ma io ero contento di essere uscito ai Bootcamp, perché ero ancora acerbo, e sono sicuro che se avessi proseguito il percorso a 16 anni, mi sarei bruciato dopo poco".

Leggi anche Giulia Stabile ballerina professionista ad Amici

A proposito di una collaborazione con il rapper milanese, il finalista di Amici 20 ha dichiarato: "Non cerco il riscatto con lui. Ho sempre ammirato Fedez e non sopporto il fatto che lo attacchino continuamente. Artisticamente ha uno storico enorme, scrive da Dio, e le sue hit sono garantite, tralasciando che come persona è fantastica. Lavorerei molto volentieri con lui".

Scopri le ultime news su Amici.