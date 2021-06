Amici 20, la ballerina Lorella Boccia confessa: "C'è molta competizione, non è stato facile mantenere i rapporti"

Gossip TV

La rivelazione della ballerina professionista di Amici e conduttrice di Venus Club.

Tempo di bilanci e confessioni per Lorella Boccia. Intervistata dal settimanale Confidenze, l'ex ballerina professionista di Amici e conduttrice di Venus Club ha raccontato come sta vivendo i primi mesi di gravidanza e si è lasciata andare ad alcune confessioni sulla sua carriera artistica.

Lorella Boccia si racconta: la gravidanza e la sua carriera di ballerina e conduttrice

Lorella si è raccontata a partire dalla gioia per la sua gravidanza. La ballerina e Nicolò Presta diventeranno genitori il prossimo autunno: "A ottobre diventerò mamma. Quando mio marito finalmente l’ha saputo è impazzito di gioia, si è emozionato e singhiozzava anche lui. Insomma, ho fatto versare lacrime a tutti. Ma da quel giorno a Nick si sono illuminati gli occhi. È molto attento e mi controlla continuamente. [...] Una cosa che sicuramente non farò è prendermi una pausa dal lavoro, perché per carattere non sono capace di stare ferma".

L'ex professionista di Amici ha poi parlato della sua carriera di ballerina lasciandosi andare a una nuova confessione: "Condurre una trasmissione ha qualche vantaggio rispetto a essere una ballerina: meno mal di schiena e niente lividi sulle gambe. Però, entrambe le professioni impegnano corpo e mente. In passato, nel mondo della danza non è stato facile mantenere buoni rapporti con le colleghe. C’è molta competizione".

Per quanto riguarda invece Venus Club, il programma che sta conducendo in seconda serata su Italia Uno, la Boccia ha spiegato: "Venus club è uno show pensato tutto al femminile, per dimostrare la forza delle donne in ogni sua sfumatura. Affrontiamo anche argomenti tabù come la disforia di genere (cambio di sesso) o il piacere sessuale femminile: un argomento di cui si parla poco, pur essendo importante. Attorno a noi ci sono atlete, contorsioniste, campionesse di pole dance".

