Amici 20, l'ira di Arianna: "Persone di me**a, fanno tutti schifo" (VIDEO)

Arianna furiosa con i suoi compagni di classe, duro sfogo nella Casetta di Amici.

Arianna Gianfelici perde il controllo ad Amici e si scaglia contro i suoi compagni di scuola. La cantante dovrà affrontare una doppia sfida sabato prossimo: la prima decisa dalla professoressa Anna Pettinelli, la seconda invece è una punizione della produzione verso tutta la classe, che l'ha accusata di essere tra quelli che si impegnano di meno nelle pulizie della Casetta.

Arianna furiosa ad Amici

Come punizione per la scarsa igiene della Casetta, la produzione di Amici ha deciso di prendere seri provvedimenti mandando in sfida ben tre allievi. Gli autori del talent show di Canale 5, però, hanno ritenuto giusto far decidere ai ragazzi i nomi di chi mandare in sfida e tra questi c’è anche quello della cantante Arianna.

Una decisione che ha letteralmente fatto infuariare Arianna, che si ritroverà così a dover affrontare una doppia sfida nella nuova puntata di Amici. "Tutti pezzi di me**a, mi dispiace. Giulia non ha mai fatto un ca**o come me, scusate. E che so solo io? Facile fare il nome di Arianna, sto sul ca**o a tutti" ha sbottato la cantante di Arisa che si trovava in veranda con Rosa ed Enula.

"Che schifo, che persone di me**a. Sapete che già sto in sfida, non mi ci rimettete. Ma come ca**o state col cervello?" ha aggiunto furiosa Arianna. La cantante, convinta di dover lasciare la scuola, ha iniziato a preparare già la valigia. "Non è il discorso chi ha fatto più e chi meno. Non mando giù il fatto che sto sul ca**o a tutti. Dato che sperano e non vedono l’ora che esco almeno si parano il c**o. Ecco quale è stato il ragionamento di sti quattro def….nti. E se io devo passare altri giorni con gente così preferisco andare a vendere i panini allo stadio. Fanno schifo tutti" ha dichiarato la Gianfelici rivolgendosi a Enula e Tommaso che hanno cercato di fermarla.

