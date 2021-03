Amici 20, l'ex Fidanzato di Rosa Di Grazia: "Non ci siamo lasciati per Deddy. La Celentano? Fa bene"

Gossip TV

Filippo Bianchi, ex fidanzato di Rosa Di Grazia, parla della rottura e del rapporto tra la ballerina di Amici e Deddy.

Osannata dai fan, criticata senza sosta da Alessandra Celentano e difesa a spada tratta da Lorella Cuccarini, Rosa Di Grazia è tra le protagoniste più discusse della ventesima edizione di Amici. Quando a parlare è l’ex fidanzato della ballerina, Filippo Bianchi, la situazione si complica e vengono a galla retroscena inaspettati sull’avvicinamento tra Rosa e Deddy.

Isola dei Famosi, parla l'ex fidanzato di Rosa Di Grazia: "Cosa penso di Deddy"

Rosa Di Grazia si sta guadagnando senza fatica il titolo di alunna più discussa della scuola di Amici. La protagonista della ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi non è riuscita ad ingraziarsi la benevolenza di Alessandra Celentano che, inorridita dalla tecnica della ballerina, fa di tutto per mettere in luce i suoi punti di debolezza davanti a milioni di italiani. Tra un ‘guanto di sfida e l’altro’, Rosa ha trovato il tempo per l’amore e si è lasciata corteggiare da Deddy.

Leggi anche Amici 20, una Professionista contro Rosa e Martina

Tra i due è nata una bella intesa, commentata anche dall’ex fidanzato della Di Grazia, rintracciato da FanPage. Lui si chiama Filippo Bianchi, ha 25 anni ed è originario di Santa Marinella così come lo è la ballerina. Ecco cosa ha raccontato il giovane sulla sua storia d’amore con la ballerina:

“Stavo aprendo una discoteca e l’ho conosciuta durante un colloquio di lavoro. In quel momento ero impegnato con un’altra ragazza che ho deciso di lasciare. Tra me e Rosa c’è stato tanto, tanto amore, una forte complicità […] Perché è finita? Eravamo entrambi gelosissimi e la distanza ci ha distrutto. È finita a metà dicembre, prima che cominciasse il Serale […] Ci siamo lasciati e lei da metà febbraio si è avvicinata a Deddy. So che adesso stanno insieme. Noi ci siamo lasciati con tre o quattro messaggi. Non per Deddy, è finita perché c’erano incomprensioni e litigi”.

Il Bianchi sembra non portare rancore nei confronti della sua ex, né tantomeno di Deddy del quale ascolta volentieri anche la musica. Il percorso di Rosa ad Amici è stato segnato dagli scontri con Alessandra Celentano, sulla quale Filippo sembra avere le idee chiare: “Cosa penso dei metodi di Alessandra Celentano? Fa bene ma c’è un limite a tutto. Credo lo abbia superato […] Quale effetto le fa il giudizio della maestra? Ci rimane male, ma il leone quando viene attaccato ruggisce”. Nonostante nutra una grande sfida per la sua ex fidanzata, il Bianchi non crede che sarà lei la vincitrice della sezione danza del talent show di Maria De Filippi. La sua previsione si rivelerà giusta?

Scopri le ultime news su Amici.