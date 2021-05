Amici 20, Intervista esclusiva ad Alessandro Cavallo: "Amici è stata la mia rivincita, la mia seconda opportunità"

Gossip TV

Il ballerino Alessandro racconta tutte le emozioni vissute ad Amici: dall'ingresso nella scuola alla finale.

A poco più di una settimana dalla finale di Amici, che ha segnato ascolti record, abbiamo intervistato il talentuoso ballerino Alessandro Cavallo. Classe 2000, Alessandro nasce e vive a Brindisi insieme alla sua famiglia, alla quale è molto legato. Si avvicina al mondo della danza da piccolo. Inizia a ballare all'età di 3 anni danze latino-americane per poi appassionarsi all'hip hop, alla danza classica e allo stile contemporaneo. Entra nella scuola di Amici vincendo una sfida contro Riccardo. Il suo è stato un percorso davvero incredibile: si è sempre messo in gioco affrontando tutte le sfide e rendendo fiera la sua insegnante Lorella Cuccarini. Tante emozioni, ma soprattutto tante soddisfazioni per il bravissimo ballerino che, durante la fase serale del talent show, ha ricevuto ben due proposte lavorative: un contratto con il Balletto di Roma e un posto nel musical Dirty Dancing per il progetto Brodway Milano con il produttore teatrale Karl Sydow.

Il ballerino Alessandro si è raccontato a noi di Comingsoon.it. Dalla sua grande passione per la danza alla bellissima esperienza nella scuola di Amici fino al suo più grande sogno: ballare ed essere felice.

Sei stato tra i ballerini più amati e apprezzati della ventesima edizione di Amici? Che esperienza è stata?

È stata un'esperienza unica, che mi ha fatto crescere davvero tanto. Amici mi ha dato la possibilità di esprimermi al meglio, di valorizzarmi e di mettermi in gioco. Per me è stata una seconda opportunità. Io dico sempre che è stata la "riscoperta di me stesso". Mi sono avvicinato a stili diversi di danza che mai avrei immaginato di fare. Nella scuola ho scoperto un nuovo Alessandro, migliore.

Prima del tuo ingresso nella scuola hai rischiato di non ballare più per un grave infortunio. Amici è stata quindi la tua rivincita personale?

Assolutamente, è stata una grande rivincita. Con l'infortunio ho rischiato di non ballare più, ad Amici mi sono messo alla prova. Io sono entrato in corsa e non è stato facile. Avevo paura che il mio corpo non rispondesse bene ai ritmi del programma, che sono molto impegnativi. È stata una grandissima risposta per me, mi ha dato la conferma di essere all'altezza. A oggi, posso dire di non avere nessun rimpianto. Le critiche ci sono state, ma non ho cercato di far cambiare idea agli altri e ho preferito lavorare su me stesso.

Durante il tuo percorso hai sempre ricevuto l'affetto e il sostegno della tua insegnante Lorella Cuccarini, ma anche del professionista Marcello Sacchetta, che dopo la finale ha speso delle bellissime parole per te...

La maestra Cuccarini la ringrazierò sempre. Lei mi ha messo alla prova e ha creduto in me fin dall'inizio. Marcello mi ha aiutato tantissimo, mi ha sostenuto moralmente e fatto crescere tantissimo artisticamente. Ha cercato in tutti i modi di aiutarmi. Ho trovato una spalla, un fratello maggiore. È il mio mentore. Abbiamo condiviso tanto, mi ha insegnato l'amore per la danza. Lui è davvero innamorato del suo lavoro. Per me è un ispirazione.

Il ricordo più bello che ti porterai per sempre con te?

Il momento più bello è stato dopo la semifinale. Siamo tornati in casetta, io ero davvero emozionato per la proposta di lavoro ricevuta. La puntata era stata emotivamente forte per tutti noi, ci siamo abbracciati e abbiamo pianto tutti insieme. È stato un momento speciale, eravamo davvero felici.

Come hai vissuto la finale?

È stata la ciliegina sulla torta. Per me è stata una vittoria già ricevere il contratto e la proposta di lavoro in puntata. Ero sereno e soddisfatto di quello che avevo fatto. Per me non era più una gara, ma puro spettacolo. Abbiamo portato in scena il nostro show nel migliore dei modi. È stata una finale incredibile. Io pensavo di uscire al ballottaggio contro Samuele, che reputo un grandissimo ballerino, quindi ritrovarmi con Giulia in finale è stato incredibile. Io la stimo tantissimo. Giulia è fortissima, ha dato un grandissimo schiaffo morale alla danza. È stata la prima ballerina a vincere Amici, una bella soddifazione per lei.

Tante emozioni ma anche tante soddisfazioni. Ad Amici hai ricevuto ben due proposte di lavoro molto importanti. Te l'aspettavi?

Sinceramente no. Tutto mi aspettavo tranne che di ricevere dei contratti di lavoro. Sono state due sorprese inaspettate, che mi hanno riempito il cuore di gioia. Adesso vedrò cosa fare, devo valutare bene le proposte. Sarebbe fantastico ritrovarci con Serena. Con lei c'è un rapporto stupendo, di stima reciproca. È una ballerina fantastica.

Sogni nel casetto che speri di realizzare dopo questa esperienza?

Non mi piace crearmi grandi aspettative. Dopo il mio infortunio ho capito che bisogna prendere tutto quello che la vita ci offre. Il mio sogno più grande è essere felice facendo quello che amo. Penso che se una cosa viene fatta con amore e sacrificio, le soddisfazioni arrivano da sole. Mi piace vivere la vita giorno dopo giorno. Ballare mi fa stare bene con me stesso e questa è la cosa più importante.

