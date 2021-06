Amici 20, Intervista esclusiva ad Aka7even: "Sono soddisfatto del mio primo disco, rappresenta me stesso"

Gossip TV

Aka7even si racconta ai microfoni di Comingsoon.it dopo l'esperienza ad Amici.

Abbiamo intervistato Aka7even, nome d'arte di Luca Marzano, il giovane cantautore e finalista della ventesima edizione di Amici. Classe 2000, Aka7even ha vent’anni ed è nato a Vico Equense, in provincia di Napoli. Muove i suoi primi passi verso il successo nel 2018: entra nella casa di produzione artistica Cosmophonix Production e partecipa alle audizioni di X Factor Italia conquistando tutti con la sua vocalità unica e riconoscibile. Entra nella famosa scuola di Canale 5 fortemente voluto da Anna Pettinelli. Grazie alle sue doti cantautorali e di poli-strumentista conquista la maglia per il serale e un posto nella finale. Un'esperienza davvero unica. Ad Amici scrive Mi Manchi, certificato disco di platino, Yellow, Mille parole e Loca, in cima alle classifiche musicali e già certificato disco d’oro.

Tutti ti conoscono come Aka7even. Ti va di raccontarci chi è in realtà Luca Marzano e come nasce il tuo nome d'arte?

Luca Marzano è una semplice persona che nasce nella periferia di Santa Maria la Carità, e che ha sempre amato i piccoli gesti. Aka 7Even nasce proprio dalla traduzione stessa che significa 'conosciuto come 7' e rappresenta l’età in cui sono entrato in coma (7), i giorni in cui ci sono rimasto (7) e la vita dei gatti collegata al resto (7).

Quando hai capito di voler vivere di musica?

La musica ha sempre fatto parte di me, ma ho iniziato a capire che sarebbe stato un lavoro subito dopo X Factor. Un'esperienza che mi ha lasciato la voglia di non mollare nonostante le 'porte in faccia', mi ha permesso di migliorarmi e di lavorare su me stesso, ma allo stesso tempo anche di rendermi consapevole delle capacità che ho.

Sei reduce dalla finale di Amici, in una delle edizioni più seguite del talent show. Che esperienza è stata?

L’esperienza è stata fighissima, mi ha cambiato molto. Sono molto più sicuro di me sia personalmente che artisticamente. A oggi non ho rimpianti. Se sono qui è anche grazie agli sbagli fatti in passato e alle situazioni negative che si sono create. Tutto è esperienza. Mi porto dietro tanti ricordi, sicuramente il più bello è stato quando ho scoperto di essere il primo finalista. Il momento più difficile, invece, è legato probabilmente alle prime tre settimane del serale, quando ero in un calo psicologico totale.

Durante il tuo percorso non sono mancate le critiche. Pronta a sostenerti e spronarti hai sempre trovato Anna Pettinelli..

Le critiche hanno influenzato il mio percorso, fino a quando ho iniziato a pensare a me stesso e al pubblico che era lì anche per me, fregandomene del resto. Da quel momento le cose poi pian piano sono migliorate. Per me avere Anna Pettinelli affianco ha significato tanto. Il nostro rapporto è stato un po’ come quello tra 'mamma e figlio'. Ha saputo guidarmi e, nonostante le incomprensioni, ha sempre cercato di venirmi incontro. D’altronde i veri rapporti, quelli puri e sinceri, sono fatti di alti e bassi senza veli.

Con chi hai legato di più nella scuola?

Ho legato tantissimo con Deddy, Tancredi e Ale (Alessandro Cavallo ndr), ma sono in contatto quasi con tutti!

Sui social non è passato inosservato il simpatico botta e risposta con Fedez dove gli hai proposto una collaborazione. Vi vedremo presto insieme? Hai un desiderio o sogno nel cassetto che speri di realizzare?

Andare All’Eurovision e lavorare con un’artista americano come Justin Bieber o anche Lil Nas. Per quanto riguarda Fedez vedremo!

È uscito da poco il tuo primo disco, Aka7even. Ce ne vuoi parlare?

Il disco si intitola Aka7Even e rappresenta me stesso, il mio modo di pensare e il mio vissuto. Racchiude un progetto partito prima di Amici, che quindi include il mio vecchio sound, e uno nuovo sviluppato durante il talent che mi ha permesso di sviluppare nuove sonorità. Fortunatamente l’album continua a essere nella top 5 delle classifiche italiane e ne sono tanto soddisfatto. A questo album hanno preso parte Walter Ferrari nella scrittura di Blue, Tancredi nella scrittura di Luna. Le produzioni sono tutte arrangiate da me e Cosmophonix.

Cosa diresti a chi vorrebbe vivere la tua stessa esperienza?

Gli direi di non mollare, di essere molto autocritico e di valorizzare il giusto. Fregarsene di chi ostacola il percorso, perché ogni giorno troveremo qualcuno che ci dirà che non valiamo nulla. Andare per la propria strada è la soluzione a tutto, ma soprattutto avere consapevolezza.

Scopri le ultime news su Amici.

Foto di Fabrizio Cestari