Amici 20, Intervista esclusiva a Serena Marchese: "Ho fatto tanti sacrifici, oggi sono più sicura di me stessa"

La bravissima ballerina Serena racconta il suo percorso ad Amici: dall'ingresso alla semifinale.

In vista della finale di Amici, che andrà in onda domani sabato 15 maggio in prima serata su Canale 5, abbiamo intervistato la talentuosa ballerina Serena Marchese. Classe 2000, Serena è originaria di Siracusa. Inizia a ballare all'età di 3 anni e dai 13 ai 16 studia danza classica al Teatro dell'Opera di Roma. Entra nel talent show di Maria De Filippi fortemente voluta dalla maestra Alessandra Celentano, che vede in lei un grande talento e un buon livello tecnico. Il suo è stato un percorso davvero intenso: ha affrontato tutte le sfide a testa alta con grande educazione e professionalità conquistando il cuore di tutti i telespettatori. Tante emozioni, ma soprattutto tante soddisfazioni per la ballerina che, subito dopo la sua eliminazione, ha ricevuto un'importante proposta di lavoro da Valerio Longo: un contratto con il Balletto di Roma che avrà inizio dal primo giugno per una tournée in giro per il mondo.

Serena Marchese si è raccontata a noi di Comingsoon.it: dall'ingresso nella scuola di Amici, un'esperienza incredibile che l'ha cambiata tanto, all'eliminazione in semifinale fino ai suoi importanti progetti lavorativi.

Hai iniziato a ballare all'età di 3 anni e da lì non hai più smesso. Qual è stato il sacrificio più grande che hai fatto per inseguire il tuo sogno?

Ho fatto tanti sacrifici. Diciamo che, oltre alla danza, non ho avuto altri divertimenti. Quando ami tanto quello che fai non cerchi altro. Sicuramente il sacrificio più grande è stato lasciare la mia famiglia per trasferirmi a Roma e inseguire il mio sogno. Ho studiato tre anni al Teatro dell'Opera. Ero piccola e lasciare casa non è stato facile. La danza è il mio punto di riferimento, fa parte della mia persona. È la mia vita.

Ad Amici hai conquistato tutti con il tuo grande talento e la tua professionalità. Che esperienza è stata?

È stata un'esperienza grandiosa, gratificante. Sono cresciuta tanto, ho cercato di capire e accettare tutte le critiche. Critiche che sono servite per migliorarmi. Oggi sono una ballerina diversa. Mi sento cambiata, davvero tanto. Mi sento più sicura di me stessa, di quello che faccio. Sono felice del percorso fatto ad Amici.

Durante il tuo percorso nella scuola hai affrontato tante sfide e tante difficoltà. Cosa ha rappresentato per te avere la stima e il sostegno della maestra Alessandra Celentano?

Il percorso è stato difficile. Io sono entrata a ridosso del Serale, quindi il ritmo del lavoro era già abbastanza accelerato. Avere il supporto della maestra Celentano è stato fondamentale. Voglio rassicurare tutti che anche io sono stata sgridata. Ho ricevuto delle "batoste", ma che sono state importanti e fondamentali per farmi uscire fuori. Lei mi ha aiutato tantissimo.

Ripensando alla tua ultima esibizione hai rimpianti? Ti aspettavi di uscire a un passo dalla finale?

No, assolutamente non ho rimpianti. Ho dato tutto quello che potevo dare. Io in realtà pensavo di uscire già dalla prima puntata del Serale. Un po' ci sono rimasta male per una mia soddisfazione personale. Avrei voluto sfruttare fino all'ultimo questa esperienza.

Parlando di forti emozioni e grandi soddisfazioni, subito dopo la tua eliminazione hai ricevuto un'importante proposta di lavoro da Valerio Longo, vicedirettore e coreografo de Il Balletto di Roma. Cosa hai provato in quel momento?

Quel giorno mi è venuto un nodo in gola e non sono riuscita a dire nulla. Ero semplicemente senza parole. Tremavo, è stato tutto inaspettato. Non avrei desiderato niente di meglio: un contratto di lavoro così importante che mi farà crescere tantissimo. Lavorare in Compagnia è bellissimo e girare il mondo altrettanto. Sarà una bella esperienza anche questa.

Anche Alessandro ha ricevuto una proposta di lavoro da Valerio Longo. Vi ritroverete a ballare insieme dopo Amici?

Si, spero tantissimo che lui accetti questo lavoro insieme a me. Continuare a lavorare insieme sarebbe davvero bello. Alessandro è un bravissimo ballerino, ha una tecnica eccezionale, è professionale. Lo stimo molto.

Secondo te chi vincerà Amici?

Ho sempre detto a Giulia che sarebbe bello se vincesse una ballerina. Tifo quindi per Giulia in primis, ma anche per Aka7even, Sangiovanni, Deddy e Ale. Tra noi è nata davvero una bellissima amicizia, abbiamo legato tutti tanto specialmente nell'ultimo periodo.

Hai un desiderio o sogno nel cassetto che speri di realizzare?

Uno dei miei sogni più grandi era quello di entrare ad Amici e ci sono riuscita. Adesso mi auguro tante cose belle, tanto duro lavoro. Mi piacerebbe entrare a far parte del cast dei professionisti di Amici. Lo spero davvero.

