Amici 20, Intervista esclusiva a Samuele Barbetta: "È stata un'esperienza intensa, difficile ma soddisfacente"

Il talentuoso ballerino Samuele racconta la sua esperienza ad Amici ai microfoni di Comingsoon.it.

Abbiamo intervistato Samuele Barbetta, il talentuoso ballerino della squadra capitanata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Si avvicina al mondo della danza all'età di 12 anni, quando inizia a studiare hip hop. Ama l'arte in tutte le sue forme, dal cinema alla recitazione fino ai fumetti e ai libri. Durante la sua carriera di ballerino, partecipa a numerosi concorsi nazionali e internazionali. Entra nella scuola di Amici fortemente voluto dalla maestra Peparini, che lo definisce un vero e proprio artista. Il suo è un percorso emozionante, ricco di soddisfazioni. Estremamente autocritico e perfezionista, Samuele riesce a conquistare tutti grazie alla sua sensibilità fuori dal comune e grande espressività. Sfortunatamente viene eliminato durante la settima puntata del Serale suscitando il malcontento di molti, che lo volevano tra i finalisti del programma.

A pochi giorni dalla finale, ecco cosa Samuele Barbetta ha raccontato a noi di Comingsoon.it: dall'ingresso nella scuola di Amici, un'esperienza che gli ha permesso di vivere delle emozioni indimenticabili, all'eliminazione dal talent show fino ai suoi sogni nel cassetto.

Tra i protagonisti più amati e apprezzati della ventesima edizione di Amici. Nella scuola ti sei mostrato come una persona timida e riservata, ti va di provare a raccontarci chi è Samuele?

Sono sempre stato timido, ma non è mai stato un grande problema. È un lato del mio carattere che viene fuori anche in maniera prepotente, ma credo che da quando ho iniziato a ballare sono riuscito a un po' a sbloccarmi. La danza è stata una chiave che mi ha permesso di aprire più porte. All'inizio ho avuto tante difficoltà per la mia timidezza, poi grazie alle varie esperienze sono riuscito a aprirmi. Non credo che sarei riuscito a farmi conoscere e ad instaurare rapporti se non ci fosse stata la danza.

Sei riuscito a portare tutti nel tuo mondo. Con la tua arte hai conquistato la stima e l'affetto dei tuoi compagni, dei professori e anche di Maria De Filippi. Come descriveresti il tuo percorso?

Tanto difficile quanto soddisfacente. Si equivalgono le due cose. Ho incontrato tante difficoltà, sei mesi di convivenza in una situazione come quella del Covid è stata difficile da sostenere. Dall'altra parte c'è stata una continua ricerca della soddisfazione, che fortunatamente è arrivata spesso e mi ha permesso di avere tanti stimoli per cui combattere. È stata un'esperienza intensa. Maria è stata un grande punto di riferimento. Ogni volta che seguivo i suoi consigli andava bene, aveva sempre ragione. Lei si è spesa molto per me durante tutto l'anno. Le sue parole le porterò con me per tutta la vita.

Il ricordo più bello e il momento più difficile vissuto nella scuola?

Ci sono stati due ostacoli: uno a metà percorso e uno alla fine. Il primo risale all'uscita di Evandro, con cui condividevo gioie e dolori, e il secondo alla fase finale del programma quando mi sono reso conto di non sapere più gestire la mia creatività. Mi è dispiaciuto molto. Il ricordo più bello in assoluto, invece, è legato al quadro di Van Gogh. È stato un mix di emozioni inspiegabili, forse uno dei momenti più soddisfacenti per me.

Ti aspettavi di essere eliminato?

Io pensavo di arrivare in semifinale sinceramente. Il giorno della puntata, quando sono finito al primo ballottaggio, mi sono autoconvinto di essere l'eliminato della serata. Vincere contro Alessandro era quasi impossibile. Conoscevo i pezzi che avrebbe portato, sapevo che con lui non avrei potuto vincere.

In molti si sono appassionati alla tua amicizia con Giulia. La sua vicinanza, durante il tuo percorso nella scuola, ti ha aiutato?

Mi ha aiutato tantissimo. Al Serale avevamo davvero tanto lavoro da fare e credo che, se avessi passato tutte quelle ore da solo senza Giulia in sala, sarei scoppiato molto prima. Giulia mi ha dato una grande mano, mi ha portato serenità. Con lei è nata una bella amicizia, passavamo le ore insieme. Spero di continuare a sentirla quando uscirà dalla scuola. Sarebbe bello lavorare ancora insieme.

Quest'anno avete avuto la possibilità di fare degli incontri speciali con alcuni cantanti e musicisti importanti come Michele Bravi. Insieme vi siete esibiti sulle note de Il diario degli errori. Che sensazioni hai provato?

È stato indimenticabile, uno dei momenti più belli del mio percorso ad Amici. Michele è un'artista che stimo profondamente. Lui riesce, anche senza parlare, ad arrivare al cuore di tutti e a far trasparire tutto il suo vissuto. Parlando de Il Diario degli errori, è una canzone che rappresenta un punto di svolta legato alla mia vita. Ho sentito una forte connessione con lui, ero dentro una bolla. Spero e credo che anche per Michele sia stato un piacere.

Progetti futuri e sogni nel cassetto?

Mi piacerebbe lavorare con giovani artisti come Madame, Tha Supreme, lo stesso Sangiovanni. Sangio lo ammiro tantissimo, io sono uno dei suoi primi fan. Lo seguivo da prima di Amici. Tutti e tre hanno una visione artistica legata alla musica molto simile a quello che ho io alla danza. Verrebbero fuori cose davvero belle. E poi mi piacerebbe anche tornare a ballare per Veronica Peparini. Vediamo cosa succederà.

