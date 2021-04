Amici 20, Intervista esclusiva a Rosa Di Grazia: "Amici mi ha fatto crescere. Deddy è stata la mia forza"

Gossip TV

La ballerina Rosa Di Grazia racconta tutte le emozioni vissute nella scuola di Amici ai microfoni di Comingsoon.it.

Abbiamo intervistato Rosa Di Grazia, la ballerina della squadra capitanata da Arisa e Lorella Cuccarini eliminata durante la terza puntata del Serale di Amici. Impulsiva, determinata, ma anche molto sensibile. Una sensibilità che ha sempre cercato di nascondere per non mostrare le sue fragilità. È stata una delle personalità più forti di quest'ultima edizione del talent show di Maria De Filippi, anche per i suoi scontri con Alessandra Celentano. Rosa, però, non si è mai arresa e grazie alla sua forza e al sostegno della sua insegnante Lorella è riuscita a guadagnarsi un posto al Serale. Un percorso non facile il suo, ma che le ha regalato tante emozioni e una bellissima storia d'amore con il cantante Deddy.

Rosa si è raccontata in esclusiva a noi di Comingsoon.it: dalla sua esperienza nella scuola di Amici, all'eliminazione dal talent show di Maria De Filippi fino al suo grande amore per Deddy.

Sei stata tra le personalità più forti di questa edizione di Amici. Che esperienza è stata?

Amici per me è stata un'esperienza indimenticabile e importantissima. Il mio percorso è stato ricco di alti e bassi, ho ricevuto critiche e giudizi, ma avendo un carattere forte sono riuscita a superare tutto. Ne ho tratto sempre qualcosa di costruttivo per crescere e migliorarmi. Amici mi ha dato tanto, sono cresciuta sia artisticamente che personalmente. Ho scoperto tanti lati del mio carattere che non pensavo di avere. Porterò con me un bagaglio pieno di insegnamenti ed emozioni indescrivibili. Ho vissuto tanti momenti bellissimi dall'ingresso nella scuola, alla maglia per il Serale fino al Premio Tim di Pippo Baudo.

Ripensando al tuo percorso e alla tua ultima esibizione, hai qualche rimpianto?

No, assolutamente! Non ho rimpianti. Mi sono sempre mostrata per quella che sono. Rosa è quella che avete visto ad Amici. Sono una persona che "o mi ami o mi odi", ma almeno sono stata sempre me stessa, dal primo giorno nella scuola. Non è stato facile, forse non sono stata capita fino in fondo. Ho sempre affrontato tutto con forza, ma questo non significa che non abbia una sensibilità.

Il tuo percorso non è stato sempre facile. I giudizi di Alessandra Celentano ti hanno mai portato a pensare di mollare tutto?

No, non ho mai pensato di mollare. Ho avuto sicuramente momenti di stanchezza e debolezza fisica, ma abbandonare un percorso del genere sarrebe stata una follia. Sono entrata nel programma consapevole di non essere il prototipo di ballerina che piace alla maestra Celentano. Ho profonda stima nei suoi confronti, dei suoi giudizi ne ho fatto sempre tesoro. Come mi è stato detto, fuori da quel contesto ne riceverò tanti, ma saranno quelli che mi faranno crescere. Ci sono modi e modi per esprimere giudizi, ognuno è fatto a suo modo, io non ho mai recriminato il suo modo di esprimersi. Anche io ho un carattere istintivo che non può piacere a tutti.

Dall'altra parte hai sempre avuto il sostegno di Lorella Cuccarini...

Lei è stata fondamentale nel mio percorso, non ho mai avuto nella mia vita una persona che credesse in me da subito. Lorella è stata la mia mamma chioccia, come è stata definita dalla maestra Celentano, e ne vado fiera. Lei mi ha seguito e accompagnato in questo viaggio sostenendomi e facendomi lavorare tanto sempre con la stessa passione. Le sarò per sempre grata. È una donna, una mamma e un'insegnante eccezionale.

Ti aspettavi di finire al ballottaggio finale proprio con Deddy?

Avevo una strana sensazione dal giorno prima. Il mio sesto senso mi diceva che sarei uscita. Sicuramente quello che non mi aspettavo era di finire al ballottaggio con Deddy, la persona per me più importante. Sono uscita, ma è come se un pezzo di me fosse rimasto nella scuola. Deddy per me merita tanto. Ero frastornata da mille emozioni che non so descrivere a parole. Sono contentissima che sia rimasto lui. Ho preferito scontrarmi con Deddy che con qualsiasi altro concorrente.

Meritavi di andare avanti?

Si, assolutamente si. Meritavo di andare avanti, non sono un'ipocrita. Tutti sperano e si augurano di arrivare fino alla fine. Io ho avuto le mie soddisfazioni. È la fine di un percorso, ma l'inizio di un altro. Non mollerò sicuramente qui.

In molti si sono appassionati alla tua storia d'amore con Deddy. Cosa rappresenta per te oggi?

Amore mio! (ride ndr). Ci siamo sempre sostenuti, siamo stati il punto di riferimento l'uno dell'altra. Quello che ci ha unito sono state anche delle esperienze passate, che abbiamo condiviso entrambi. Con il tempo abbiamo capito di essere molto simili, più di quanto pensavamo. È stato un crescendo. È nato un amore che, sono sicura, continuerà anche fuori. Deddy è stato la mia forza nella scuola. A oggi è una persona importante e fondamentale nella mia vita. Mi sono innamorata della sua persona, lui è vero, buono, genuino ed è impossibile non volergli bene. Io spero davvero che vinca lui.

Oltre a Deddy, con chi hai legato di più?

La verità è che ho legato con tutti. Diciamo che, anche se non c'entravo niente, mi ritrovavo spesso in mezzo alle discussioni. Giulia la conoscevo già da prima del programma, ho legato tanto con Martina, Aka7even, Raffaele e Tommy.

Progetti futuri e sogni nel cassetto?.

Non mi privo di nulla, spero che il futuro mi riservi solo cose belle. Spero di vivere di danza. Il mio grande sogno? Diventare una ballerina professionista come Elena D'Amario. Lei è il mio idolo e nella scuola è diventata anche una sorella per me.

