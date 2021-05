Amici 20, Intervista esclusiva a Raffaele Renda: "Con Amici ho realizzato un sogno. Rifarei tutto"

Gossip TV

Raffaele racconta tutte le emozioni vissute nella scuola di Amici.

In vista della semifinale della ventesima edizione di Amici, abbiamo intervistato il giovane cantautore Raffaele Renda. Grintoso e molto determinato, Raffaele ha 21 anni e vive a Lamezia Terme insieme alla sua famiglia. Si avvicina al mondo della musica da piccolo. Nel 2017 partecipa a Sanremo Young, la celebre trasmissione dedicata ai giovani artisti, dove dimostra a tutti di avere un grandissimo talento. Entra nel talent show di Maria De Filippi voluto da Arisa e Anna Pettinelli. Il suo è stato un percorso molto intenso, ricco di emozioni e soddisfazioni. Non sono mancate anche le critiche, mosse in particolar modo da Rudy Zerbi, alle quali però il cantautore ha sempre replicato con il sorriso. Delle sue canzoni presentate nella scuola ricordiamo Senza Love, Il sole alle finestre e Tasto Reset, prodotti tutti e tre da Gorbaciof. Viene eliminato durante la sesta puntata del Serale dopo essersi scontrato al ballottaggio finale con Deddy.

Raffaele si è raccontato a noi di Comingsoon.it: dalle emozioni vissute nella scuola di Amici all'eliminazione dal talent show di Canale 5 fino ai suoi progetti futuri: pubblicare il suo primo EP e salire sul palco di Sanremo.

Ciao Raffaele, la tua passione per la musica nasce da piccolo. Nel 2017 hai partecipato anche a Sanremo Young, che esperienza è stata?

La musica c'è sempre stata. Sanremo Young mi ha cambiato la vita. È stata la mia prima vera esperienza, salire su un palco così importante a soli 17 anni è stato davvero incredibile. In quel momento ho preso piena consapevolezza di voler fare veramente questo come lavoro. Mi sentivo bene sul palco, lì ho capito che la musica è tutta la mia vita.

Poi è arrivato Amici. Come descriveresti il tuo percorso nella scuola?

Amici è sempre stato un sogno da quando ero bambino. Prima di quest'anno, ci ho provato per ben quattro anni ad entrare. È stata un'esperienza assurda. Mi piace definirla come una palestra di vita che ti prepara a quello che poi dovrebbe essere fuori il nostro lavoro da artista. Io ho cercato veramente di prendere tutto e imparare ogni minima cosa da ogni singola persona lì dentro. Ho tanti bei ricordi che mi porterò dietro. Quando sono entrato per la prima volta nello studio del Serale mi sembrava tutto così surreale.

Durante il tuo percorso non sono mancate le critiche, che hai sempre affrontato con il sorriso. Cosa ha signficato per te avere la stima e il sostegno di una professionista come Arisa?

È stato difficile gestire alcune situazioni a livello mentale. A volte sono crollato, altre invece ho cercato di non cedere e penso di esserci riuscito. Sono una persona autoironica. Mi sono fatto scivolare tante cose, non mi toccava nulla. Allo stesso modo, penso che se non ci fosse stato Rudy Zerbi non mi sarei messo così tanto in gioco. Arisa mi ha voluto veramente tanto bene. Ho conosciuto una persona prima che un'artista fantastica. Mi ha consolato e spronato ad andare avanti. Ha sempre creduto in me, senza di lei non so se ce l'avrei fatta.

Non ti sei fatto mancare nulla. Nella scuola, infatti, ti sei ritrovato anche al centro di un triangolo amoroso. In che rapporti siete oggi con Martina?

Ho cercato di gestire la situazione perché per me era davvero scomoda. Io avevo instaurato un bel rapporto di amicizia con Luca (Aka7even ndr) e con Martina. Ho deciso di restarne fuori e lasciarli chiarire da soli. Qualsiasi cosa avrei preferito viverla fuori. Non volevo passare come quello che aveva diviso una coppia, come il "cattivo" della situazione, anche perché queste cose non mi appartengono. Nella casa, Martina è stata una persona fondamentale per me. Posso dirti che oggi stiamo imparando a conoscerci.

Ti aspettavi di essere eliminato a un passo dalla semifinale? Hai rimpianti?

Sicuramente avrei voluto continuare il mio percorso. Ho dato tanto e mi ritengo soddisfatto. Non ho rimpianti. Rifarei tutto quello che ho fatto. Sono sempre stato me stesso fino alla fine. È andata bene così. Io sono una persona molto riflessiva quindi prima di elaborare molte situazioni ci penso molto. Magari avrei vissuto alcune situazioni in maniera diversa, lasciando meno spazio ai pensieri.

Chi vincerà Amici secondo te?

Penso sia rimasta nella scuola la "crème de la crème". Il livello è molto alto, ma spero vinca Giulia. Per me è una ballerina incredibile oltre che una bellissima persona. È rara. Io spero vinca lei perché se lo merita.

Progetti futuri e sogni nel cassetto?

A breve uscirà il mio EP. Diciamo che a livello artistico, tutto quello che volevo l'ho sempre ottenuto. Il mio obiettivo ora è Sanremo. Speriamo di riuscire a realizzare anche questo sogno.

Scopri le ultime news su Amici