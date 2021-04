Amici 20, Intervista esclusiva a Leonardo Lamacchia: "Ad Amici mi sono messo davvero in gioco, sono fiero del mio percorso"

Gossip TV

Leonardo racconta tutte le emozioni vissute nella scuola di Amici.

Abbiamo intervistato Leonardo Lamacchia, il bravissimo cantautore pugliese eliminato durante la seconda puntata del Serale. Classe 1994, Leonardo nasce a Bari, ma si trasferisce a Milano per cercare di realizzare i suoi sogni. Amici non è la sua prima esperienza televisiva. Nel 2017 partecipa nella sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo. Entra nella scuola di Amici riuscendo a conquistare sin da subito Arisa e Rudy Zerbi. Il suo è un percorso ricco di soddisfazione. Grazie al talento che lo contraddistingue riesce ad accedere alla fase finale del talent show di Maria De Filippi. Delle sue canzoni ricordiamo Via Padova, Orione e Il Natale e l'estate, che stanno riscuotendo molto successo sulle piattaforme streaming. Sfortunatamente viene eliminato durante la seconda puntata del Serale suscitando il malcontento del web e del grande artista, nonché suo amico, Ermal Meta, che subito dopo l'eliminazione gli dedica parole di grande stima e affetto sui social.

A pochi giorni dalla sua eliminazione, ecco cosa Leonardo Lamacchia ha raccontato a noi di Comingsoon.it: dalla partecipazione a Sanremo all'ingresso nella scuola di Amici, un'esperienza che gli ha permesso di vivere delle emozioni indimenticabili.

Dal Festival di Sanremo all'ingresso nella scuola di Amici. Ti va di raccontarci il tuo percorso artistico?

La musica nella mia vita c'è sempre stata. Ho sempre voluto esprimermi attraverso la musica perché penso sia il canale più veritiero per la mia persona. Ho avuto un sacco di band, la scrittura è arrivata verso i 17/18 anni. I miei punti di riferimento sono stati i miei genitori, mi hanno dato davvero tanto, i miei amici e poi anche un po' me stesso. A volte ero il mio punto di riferimento e altre invece mi perdevo. La voglia di migliorarmi mi ha sempre spinto ad andare avanti e a non mollare. Poi è arrivato Sanremo e quest'anno Amici: due esperienze incredibili, completamente diverse, ma che mi hanno permesso di cambiare e maturare, di mettermi davvero in discussione.

Come descriveresti il tuo percorso ad Amici?

Amici è capitato al momento giusto nella mia vita. Dopo Sanremo sono stato fermo per circa tre anni. Amici è arrivato nel momento in cui avevo davvero qualcosa da dire, il momento giusto per far ascoltare i miei pezzi. Ero fiero e consapevole di quello che stavo facendo. Il mio percorso nella scuola è stato cosciente, penso di essermi davvero messo in gioco e di aver imparato tanto. Non è stato un percorso lineare, ci sono stati tanti alti e bassi che secondo me rispecchiano molto quello che c'è fuori. È stato un assaggio della vita che potrebbe aspettarmi ora e ringrazio Rudy di avermi dato questa possibilità. Non ho rimpianti, sono sempre stato me stesso. Sono contento di quello che ho fatto, evidentemente doveva andare così. Non mi aspettavo di essere eliminato, speravo nel profondo di restare ancora un po' anche perché avevo ancora molte cose da dire. Va bene così, ho deciso di prenderla con filosofia.

La tua eliminazione è stata commentata inaspettatamente anche da Ermal Meta...

Ermal mi è stato molto vicino. Il suo post su Instagram è stato inaspettato e bellissimo. Le sue parole mi hanno emozionato tanto. Sono contento, lo ritengo un fratello, un grande amico. Abbiamo sempre tenuto questo bel rapporto solo per noi. Sono ormai quattro anni che ci conosciamo, sia a livello professionale che personale. Nel nostro rapporto c'è tanta verità.

In molti si sono appassionati alla tua amicizia con Giulia. La sua vicinanza, nonostante la differenza d'età, durante il tuo percorso nella scuola ti ha aiutato?

Mi ha aiutato tanto. Giulia ha il dono della spensieratezza, riesce a farti vivere ogni situazione con leggerezza. È una persona entusiasta della vita. Non ho sentito assolutamente la differenza d'età. All'inizio ero un po' prevenuto, ma poi mi sono ricreduto. È stato bellissimo trovare delle persone così, soprattutto Giulia. Lei è bella dentro e fuori, poi quando balla si trasforma e questo è molto affascinante. Anche Tommaso è stato un punto di riferimento per me nella scuola. Mi hanno reso il percorso più facile.

Chi vorresti vincesse il programma?

Giulia, se lo merita davvero. È bravissima a ballare, si è fatta volere bene da tutti. Ha tutte le carte in regola per vincere. Anche Samuele è un'artista, un coreografo e un ballerino pazzesco. C'è dell'arte, consapevole e studiata dietro ogni cosa che fa.

Quest'anno avete avuto la possibilità di fare degli incontri speciali con alcuni cantanti e musicisti importanti. Qual è stato l'incontro più emozionante?

Quello con Michele Bravi, assolutamente. È stato un incontro emotivamente molto forte, ci siamo sentiti molto vicini a lui. Ha creato un'empatia incredibile tra noi. È stato davvero bello, emozionante.

Cosa ti aspetti da questa esperienza?

Mi auguro di essere sempre felice, a prescindere dalla musica e da tutto il resto. Progetti futuri? Uscirà sicuramente qualcosa di nuovo. I miei inediti stanno andando bene e sono molto felice di questo. Sono parte di me e mi rispecchiano perfettamente.

