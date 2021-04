Amici 20, Intervista esclusiva a Enula: "È stata un'esperienza emotivamente forte, ora vorrei cambiare il mondo"

Gossip TV

Enula racconta tutte le emozioni vissute ad Amici.

Una voce calda, passionale e una sensibilità fuori dal comune, Enula è stata una delle cantanti più amate e apprezzate della ventesima edizione di Amici. Entra nella famosa scuola di Canale 5 fortemente voluta da Rudy Zerbi e in poco tempo, grazie al suo straordinario talento e al suo look sofisticato, riesce a conquistare il cuore di tutte le persone. Enula è un'artista a tutto tondo; ama l'arte in tutte le sue forme, dalla musica alla pittura. Il suo è stato un percorso "emotivamente forte" e ricco di soddisfazioni. Si presenta con l'inedito Auricolari e successivamente pubblica due nuovi inediti Con(torta), che si è confermato un grande successo, e Da sola (con me). Sfortunamente viene eliminata durante la quarta puntata del Serale dopo essersi scontrata con Tancredi.

La cantautrice Enula si è raccontata a noi di Comingsoon.it. Dalla sua grande passione per l'arte alla bellissima esperienza nella scuola di Amici fino al suo più grande sogno: vivere di musica e cambiare il mondo.

Con la tua voce hai conquistato il cuore di milioni di telespettatori. Ti va di raccontarci chi è Enula e come nasce la tua passione per la musica?

Enula è una persona creativa, che ama vivere attraverso l'arte. Oltre alla musica, mi piace la pittura e la scrittura. Enula è una persona contorta, come dice la mia canzone ed è la verità. Sono piena di contrasti. La mia passione per la musica arriva dopo quella per la scrittura. Ho iniziato a cantare per esprimermi e raccontare tutte le mie emozioni. È stata un'esigenza.

Quanto è importante per una cantautrice raggiungere un proprio stile e identità artistica?

È molto importante. Quello che accade oggi è proprio questo: tutti cerchiamo di assomigliare sempre a qualcuno perdendo invece la nostra identità. Solo guardando dentro di noi riusciamo a trovare la verità, il nostro stile. Io faccio così: mi guardo dentro e cerco di portare tutti nel mio mondo.

Sei entrata ad Amici fortemente voluta da Rudy Zerbi. Come puoi descrivere il tuo percorso nella scuola?

È stata un'esperienza emotivamente molto forte. Amici crea delle dinamiche che ti fanno crescere sia umanamente che artisticamente. Ho imparato davvero tante cose e come una spugna ho cercato di assorbire tutto, anche dai miei compagni di scuola. È un'esperienza che mi porterò dietro per tutta la vita. Sono stati cinque mesi vissuti intensamente a studiare e imparare. È stato importante per me avere il sostegno di Rudy. Mi bastava guardarlo negli occhi per capire quanto lui amasse la mia arte. Lo ringrazierò sempre per aver creduto in me.

Hai parlato molte volte della "paura di uscire fuori". Com'è stato tornare alla realtà?

La paura era quella di uscire dalla scuola e trovare una realtà diversa. Avevo paura di non essere capita e invece una volta fuori ho avuto un riscontro bellissimo. Non mi aspettavo assolutamente di ricevere così tanto affetto e sostegno. La gente mi ferma per strada e mi dice di aver capito il mio mondo e questo per me è un traguardo eccezionale. Ho ancora tantissime cose da dire e da dare.

Pensavi di riuscire ad arrivare in finale? Hai rimpianti?

Sapevo che non sarei arrivata in finale, me lo sentivo. Prima della puntata, in cui sono stata eliminata, sentivo che era arrivato il mio momento e che la mia esperienza ad Amici era giunta al termine. Ho fatto un bel percorso nella scuola e molte persone si aspettavano che io andassi avanti però è andata così. Rimpianti? Assolutamente no, io vivo tutto al massimo. Mi godo ogni singolo momento, sempre. Odio i rimpianti, è una mia regola di vita.

Nella scuola sono nate delle bellissime amicizie, come quella con Sangiovanni...

Io e Sangio abbiamo un rapporto di "amore e odio". Eravamo i più folli lì dentro, gli artisti un po' pazzi. Abbiamo tantissime cose in comune. A livello artistico siamo veramente in linea io e lui. Tra noi è nata una bellissima amicizia, un rapporto intenso. Litigavamo e facevamo pace, ci confrontavamo spesso. Sangio è una di quelle persone che chiamerei per fare una rivoluzione (ride ndr).

Qual è il ricordo più bello e il momento più difficile vissuto ad Amici?

Il momento più difficile è stato durante il Serale. Non avevo le stesse forze del pomeridiano, ero un po' stanca, sentivo di aver dato tutto quello che potevo e che ero pronta a iniziare un nuovo percorso fuori. Di momenti belli invece ce ne sono stati tantissimi. Passare il Natale tutti insieme è stato bellissimo. Porterò con me tanti bellissimi ricordi.

Quale consiglio daresti a chi vorrebbe vivere la tua stessa esperienza?

Sicuramente di non avere paura e di essere sempre se stessi. Le paure e le insicurezze inibiscono tutto. Consiglio di non ricercare mai la diversità negli altri, di non cercare di essere quello che non si è. La scelta più giusta è quella di essere sempre se stessi.

Progetti futuri?

I miei brani stanno andando molto bene e sono molto contenta di questo. A breve presenterò dei nuovi inediti che accompagneranno l'uscita del mio EP. Una bella soddisfazione, è tutto nuovo per me. È un'emozione grandissima. Sono felice, anche se a oggi il mio più grande sogno è quello di riuscire a cambiare il mondo con la mia musica.

