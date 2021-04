Amici 20 in onda stasera la sesta puntata, le Anticipazioni e gli ospiti

Gossip TV

Annalisa e Nino Frassica ospiti del sesto appuntamento serale di Amici.

Stasera, sabato 24 aprile 2021, su Canale 5 andrà in onda la sesta puntata del Serale di Amici. Ospiti d'eccezione del nuovo appuntamento la cantante ed ex allieva Annalisa, che canterà il suo ultimo successo sanremese "Dieci", e l'attore e comico italiano Nino Frassica.

Le Anticipazioni e gli ospiti della sesta puntata del Serale di Amici

Manca davvero poco alla nuova e imperdibile puntata del Serale di Amici. Anche questa settimana non ci sarà l'eliminazione diretta. Il cerchio si stringe. Dopo l'uscita di scena della discussa ballerina di latino Martina Miliddi, nove sono gli allievi che proseguono la loro corsa verso la finale del talent show di Maria De Filippi.

I ragazzi di Amici ancora in gara sono Sangiovanni, Serena e Deddy per la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Tancredi, Raffaele e Alessandro per la squadra capitanata da Arisa e Lorella Cuccarini; Samuele, Giulia e Aka7even per il team di Veronica Peparini e Anna Pettinelli.

Leggi anche Il crollo del ballerino Samuele ad Amici

A giudicare le esibizioni dei ragazzi tre giudici speciali Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto Di Savoia. Le anticipazioni rivelano che al ballottaggio finale finiranno due cantanti. Chi sarà l'allievo costretto a lasciare la scuola? L'appuntamento con il Serale di Amici è per stasera, sabato 24 aprile, in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.

Foto Ufficio Stampa Fascino P.g.t