Amici 20: imprevisto in studio per Alessandro Cavallo, la reazione di Maria De Filippi (VIDEO)

Gossip TV

Inconveniente per il ballerino Alessandro durante la sesta puntata del Serale di Amici.

Colpo di scena durante la sesta puntata del Serale di Amici. L’eccessiva intensità della coreografia "When a man loves a woman" ha spinto il ballerino Alessandro Cavallo a rompere con un calcio, ma involontariamente, la sedia utilizzata sul palco del talent show per ballare.

Alessandro rompe una sedia ad Amici, ecco cosa è successo

Nel corso della sesta puntata del Serale di Amici abbiamo assistito al guanto di sfida tra Alessandro e Serena. I due ballerini della scuola si sono esibiti sulle note di "When a man loves a woman", una bellissima coreografia molto intensa montata dalla ballerina professionista Elena D’Amario. Ma proprio l’intensità dell’esibizione ha spinto l'allievo di Lorella Cuccarini a rompere la sedia utilizzata sul palco per ballare.

"Non era previsto" ha commentato Maria De Filippi subito dopo l'esibizione di Alessandro. Nel presentare Serena, la maestra Celentano ci ha tenuto a ribadire il suo pensiero. Secondo l'insegnante il guanto di sfida lanciato dalla Cuccarini non sarebbe equo: "Penso che questa sia una coreografia che mette in risalto le qualità di Alessandro ma mette in difficoltà Serena. Questa è una coreografia molto energica, molto forte e Serena è un altro tipo di ballerina. La fautrice dell’equità non è assolutamente equa. Sarebbe meglio dichiararlo".

Leggi anche Veronica Peparini e Giulia Stabile si conoscevano già? L'indiscrezione

"Ma da quale punto di vista? Credi che sia una coreografia troppo maschile?" ha replicato inaspettatamente Arisa prendendo le difese di Lorella. "Non è un tipo di coreografia che mette a proprio agio Serena quindi non è un guanto di sfida equo. Serena è una ballerina armoniosa ed elegante, non è adatta a questo tipo di coreografia" ha spiegato Alessandra.

Scopri le ultime news su Amici.