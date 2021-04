Amici 20, il pianto di Alessandro dopo l'eliminazione di Enula: "È veramente speciale, mi ero ripromesso di..." (VIDEO)

Gossip TV

Alessandro in lacrime per Enula, lo sfogo ad Amici dopo l'addio della giovane cantante.

L'eliminazione di Enula, avvenuta durante l'ultima puntata del Serale di Amici, ha spiazzato tutti. Un'addio che ha toccato profondamente il ballerino Alessandro Cavallo che, dopo aver salutato la sua amata compagna di scuola, si è lasciato andare a uno sfogo in casetta con Deddy.

La quarta puntata del Serale di Amici si è conclusa con l'eliminazione di Enula. Dopo essere stata informata da Maria De Filippi sull'esito finale, la giovane cantante si è buttata tra le braccia di Alessandro, che ha cercato di consolarla sussurandole dolci parole d'amore: "Mi raccomando non avere paura di niente. C'è gente che ti ama e che ti apprezza così come sei, non devi cambiare per nessuno". "Mi hai regalato tante cose belle" ha aggiunto la cantante.

Dopo l'addio di Enula, Alessandro non è riuscito a trattenere le emozioni e si è lasciato andare alle lacrime: "Lei è un'artista, ha proprio un mondo. Affascinante. Mi ero ripromesso che davanti a lei non piangevo. È speciale Enula, veramente speciale". A consolarlo ci ha pensato Deddy, che ha vissuto la stessa situazione con l'eliminazione della sua amata Rosa Di Grazia.

A differenza delle altre coppie nate nella scuola di Amici, Alessandro ed Enula hanno deciso di tenere la loro relazione per loro lontano dalle telecamere del programma. Rumor rivelano, però, che dopo aver lasciato il talent show, la cantante sia tornata tra le braccia del suo ex Leo Gassman. Come reagirà l'allievo di Lorella Cuccarini?

