Amici 20, il passato doloroso di Sangiovanni: "Avevo grossi problemi di ansia e paranoia, un inferno"

Sangiovanni racconta un periodo molto difficile della sua vita.

Sangiovanni, vero nome Giovanni Pietro Damian, è l'artista italiano del momento. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il giovane finalista della ventesima edizione di Amici ha parlato della sua grande passione per la musica dichiarando di essere molto contento del successo che sta ottenendo.

Sangiovanni apre il suo cuore dopo Amici, la dolorosa confessione del cantante

Sangiovanni, in cima alle classifiche musicali da settimane con la sua Malibù, si è raccontato senza filtri a Tv Sorrisi e Canzoni. Il giovane cantante di Amici 20 ha parlato di un periodo molto difficile della sua vita che è riuscito a superare solo grazie alla musica: "Avevo grossi problemi di ansia e paranoia. Ho fatto psicoterapia e ho pure preso dei medicinali. Ma solo quando ho cominciato anche a scrivere le cose sono migliorato davvero […] Quando le mie parole finivano sulle note del telefono era come se, per un po’, me ne potessi liberare".

Sangiovanni ha rivelato di aver sofferto di ansia e paranoia, soprattutto per come veniva trattato a scuola dai suoi compagni e professori. "La scuola era diventata un inferno. Un conto è quando vieni bullizzato dai compagni, un altro conto è quando anche i professori ti dicono: ‘Tu non combinerai mai niente nella vita‘. Mi chiudevo in camera senza amici, incompreso" ha confessato il cantante.

Grazie alla sua partecipazione ad Amici, il ragazzo è riuscito a trovare il suo "posto nel mondo": "Quando ti senti diverso hai due strade: o diventi quello che gli altri vogliono o inizi a gridare al mondo chi sei davvero. E Amici mi ha permesso di urlare. […] Sono entrato nel talent in una situazione in cui non stavo affatto bene e in quella dimensione magica in tv, grazie a Maria De Filippi, ho trovato me stesso".

