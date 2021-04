Amici 20: il guanto di sfida di Veronica Peparini spiazza i ballerini, la richiesta inaspettata di Giulia (VIDEO)

Gossip TV

Veronica Peparini lancia un guanto di sfida ad Amici tra Giulia, Serena e Alessandro.

Nella scuola di Amici è arrivato finalmente anche il primo guanto di sfida di Veronica Peparini, che ha deciso di schierare Giulia Stabile contro Alessandro Cavallo e Serena Marchese. Una sfida che ha spiazzato i ballerini e portato la dolce e talentuosa Giulia a prendere una decisione inaspettata.

Veronica Peparini lancia il primo guanto di sfida di Giulia, il confronto ad Amici

Il daytime di Amici, andato in onda ieri martedì 20 aprile, si è aperto con il guanto di sfida lanciato dalla Peparini. L’insegnante di ballo e coreografa ha deciso di far scendere in campo Giulia, che non è mai stata messa in discussione, contro Alessandro e Serena: "Fino a questo punto non ho mai schierato guanti di sfida che coinvolgessero Giulia. Arrivati a questo punto del percorso, però, credo sia arrivato il momento di farla scendere in campo. È per questo che lancio un guanto di sfida con Giulia da una parte e Alessandro e Serena dall'altra".

E ancora: "Sarà un guanto di sfida particolare perché vedrà impegnati i ballerini in tre stili diversi: modern, hip hop e neoclassico. Ho chiesto che ogni stile venga dimostrato in puntata da un professionista diverso. Lancio questo guanto perché credo che sia il modo migliore per dimostrare quanto Giulia sia la più versatile [...] Alessandro e Serena sono due buoni ballerini ma non credo abbiano la stessa completezza richiesta a un ballerino che vuole essere definito versatile".

Leggi anche La nostra intervista esclusiva a Enula

La sfida lanciata da Veronica ha spiazzato Serena e Alessandro. Se quest'ultimo si è detto "dispiaciuto" per le parole usate dall’insegnante di Amici, l'allieva di Alessandra Celentano è scoppiata a piangere. Una reazione che ha destabilizzato Giulia che ha fatto una controproposta alla Peparini: sfidare solo Alessandro: "Siccome ho visto la reazione di Serena…lei ha tantissimi guanti e tantissime comparate, sfide ecc.. Prima si è trovata in difficoltà, è scoppiata pure a piangere. Io non sapevo come aiutarla, perché non è che possiamo fare qualcosa noi. Quindi ti chiederei, per favore, di non farla contro Serena". Una richiesta inaspettata che è stata subito accettata.

Scopri le ultime news su Amici.