Amici 20, il guanto di sfida di Lorella Cuccarini crea il panico in casetta, poi arriva il colpo di scena (VIDEO)

La strategia di Lorella Cuccarini ad Amici.

Colpo di scena nella scuola di Amici. Lorella Cuccarini ha deciso di lanciare un guanto di sfida a Tommaso Stanzani e Samuele Barretta che ha letteralmente spiazzato i ballerini ma anche le loro insegnanti Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Ma, nulla è come sembra!

Il guanto di sfida di Lorella Cuccarini, caos in casetta ad Amici

Stanca del comportamento della maestra Celentano, che continua a mortificare le sue allieve Rosa Di Grazia e Martina Miliddi, la Cuccarini ha deciso di lanciare un guanto di sfida difficilissimo ad Alessandro, Tommaso e Samuele: "Se dovrò adeguarmi all'approccio di Alessandra Celentano, lo farò. Mi dispiace molto doverlo fare, ma non posso continuare ad assistere alla mortificazione di ragazze che vivono vessazioni dall'inizio del percorso. Non avrei mai voluto farlo e sono la prima a non ritenerlo giusto, ma siccome Alessandra Celentano continua a dirmi che sbaglio, ho deciso di seguirla per vedere se ha ragione. Propongo un guanto di sfida sulla variazione del ‘Don Quixote', tra Alessandro da un lato e Tommaso e Samuele dall'altro".

Una proposta che ha spiazzato tutti. "Ha preso la variazione più difficile. Non mi esprimo. Non è proprio fattibile" ha confessato Tommaso seguito da Samuele "È assurda come cosa. […] Non capisco come si possa proporre una cosa del genere e di farla in pochi giorni”. I due ballerini si sono poi confrontati con le loro insegnanti e, se Veronica ha dichiarato di non avere nessuna intenzione di accettare il guanto di sfida, Alessandra si è detta pronta ad accettarlo.

Ma quello di Lorella era solo uno scherzo. Richiamati in saletta da Maria De Filippi, i ballerini hanno scoperto che l’intento della showgirl era solo quello di provocare le sue colleghe: "Vi volevo comunicare che non ho mai pensato di lanciare sul serio quel guanto di sfida. È tutto uno scherzo. Io penso che Samuele e Tommaso siano ottimi ballerini, che però studiano rispettivamente da quattro mesi e da tre anni danza classica, mettervi alla prova su questo sarebbe solo una mortificazione e voi non lo meritate. Voi avete il diritto di esprimervi su quel palco con tutte le vostre peculiarità e penso che possiate ambire a vincere anche senza conoscere e ballare una variazione di classico. […] Ho svelato subito questo scherzo perché non voglio che Tommaso e Samuele provino per un solo secondo in sala prove, per una prova che è assurda. Non ho mai pensato di mettervi in difficoltà, anche perché penso che questa possa essere un'opportunità per realizzarvi nel vostro futuro".

