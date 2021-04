Amici 20, il gesto di Alessandra Celentano che fa discutere: like contro il programma

Gossip TV

L'insegnante di danza classica contro il talent di Maria De Filippi? Il post incriminato.

Dopo le anticipazioni del terzo serale di Amici 20, in onda questa sera in prima serata su Canale 5, nella scuola si stanno vivendo ore concitate e caratterizzate da feroci polemiche. Ma cosa sta succedendo nel popolare talent di Maria de Filippi?

Amici, gesto di Alessandra Celentano che fa discutere: like contro il programma

Con grande sorpresa generale, è stato eliminato uno dei ballerini più talentuosi di questa edizione, il ventenne bolognese, Tommaso Stanzani. Secondo ; le anticipazioni del Serale di Amici, Alessandra Celentano avrebbe attaccato Stefano De Martino dicendogli che ha fatto bene a lasciare la danza per intraprendere la carriera di conduttore televisivo.

Ma non è finita qui. A destare clamore è stato un gesto della Celentano che nelle ultime ore sta scatenando una vera e propria bufera. L'insegnante ha condiviso e messo like ad alcuni post contro il programma che criticano il talent e invitano a smettere di seguirlo.

Sarebbero due i post incriminati:

“Teatrino ridicolo mascherato da scuola” e ancora, “Dovremmo dare un segnale forte. Non credete che sia arrivato il momento di dare una svolta a questo Paese, facendo emergere la vera danza e non queste pagliacciate?”, post a cui la Celentano pare abbia messo like di apprezzamento.

Gesti che, qualora fossero confermati, testimonierebbero la grande tensione all'interno della scuola più famosa della tv.

Intanto, in attesa del terzo serale in onda questa sera, il talent ha segnato il record di ascolti con la prima puntata, confermando un'incredibile successo anche con la seconda. Gli ascolti del serale di Amici 20 hanno registrato alla seconda puntata 5.990.000 telespettatori pari al 28,3% di share. Il debutto della scorsa settimana è stato da record con più di 6 milioni spettatori e pari al 28,73% di share.

