Amici 20, il confronto tra Aka7even e Anna Pettinelli: "Non vorrei che dentro di te qualcosa si sia rotto" (VIDEO)

Anna Pettinelli consola e sprona Aka7even a reagire prima del quinto serale di Amici.

Domani, sabato 17 aprile 2021, su Canale 5 andrà in onda la quinta puntata del Serale di Amici. Nell'attesa, Aka7even, deluso per il suo percorso nella scuola, ha deciso di confrontarsi con Anna Pettinelli e svelarle i motivi del suo malessere.

Anna Pettinelli incontra Aka7even prima del Serale di Amici

Ad Amici arriva il confronto tra Aka7even e la Pettinelli. La professoressa della scuola ha deciso di incontrare il giovane cantante e capire cosa c'è che non va, visto che continua a lamentarsi e piangersi addosso da ormai diverse settimane: "Come stai? Mamma mia che alti e bassi Luca, con te si sta sempre sulle montagne russe. Prima di entrare qua com'eri? Dentro cosa ti senti".

"Ho sempre una carica enorme, però mi sento cambiato. Prima ero molto più spensierato. In questo periodo ogni cosa va contro di me" ha confessato Aka7even cercando di spiegare ad Anna cosa lo blocca e lo fa stare male. "Non sei ancora un professionista, però devi combattere questa paura. Devi andare davanti ai giudici, alla telecamere con la sfrontatezza che ha Sangiovanni. Sei tu che ti metti nella posizione di insicurezza. Non vorrei che dentro di te qualcosa si sia rotto. Forse ti mancano gli affetti, tua madre" ha replicato la Pettinelli convincendolo ad andare sul palco con più convinzione come fa Sangiovanni.

"Credo che questa volta la strada ce l'hai e che tu debba scrivere su tua madre. Scrivere di una cosa tua ti può soltanto che aiutare. Cerca di fare le cose come le sai fare tu. Non piangere, voglio energia. Devi trovarla. Ti voglio più grintoso. Sei un mosciarello. Sveglia!" ha concluso la Pettinelli suggerendo ad Aka la nuova strategia da adottare per andare avanti e farsi valere.

