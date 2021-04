Amici 20, il ballerino Tommaso Stanzani torna in tv, ecco quando

Gossip TV

Il giovane bolognese ospite nel talk show di Silvia Toffanin.

Tommaso Stanzani, il giovane ballerino eliminato durante il terzo serale di Amici, tornerà in televisione sabato 10 aprile nel nuovo appuntamento con Verissimo. “Un ballerino meraviglioso, un ragazzo dal cuore d’oro, uno dei protagonisti più amati di questa edizione di Amici”, così è stato annunciato sul profilo Instagram del programma. Anche Tommaso ha ripreso la notizia sul suo profilo, aggiungendo: “Spero di avere come al solito il vostro supporto. Che emozione!”.

Il ventenne bolognese, ha lasciato un grande vuoto nella scuola di Amici e la sua eliminazione ha suscitato molte polemiche. Lorella Cuccarini ha ammesso che fosse stata giudice non avrebbe eliminato per uno dei ballerini più talentuosi dell'edizione.Arisa, profondamente colpita dal talento di Tommaso , gli ha proposto invece di essere protagonista in uno dei suoi prossimi videoclip. Anche Maria De Filippi, commossa, ha ringraziato il giovane e si è congratulata con lui.

Dopo l' eliminazione, Tommaso ha voluto ringraziare la produzione e la sua insegnante, Alessandra Celentano . Queste le prime parole del ballerino su Witty:

Sono davvero felice perché entrando in una competizione non sempre si riesce a essere se stessi al 100%. Quindi sono contento perché i professori e i miei compagni hanno conosciuto il vero me. Credo di aver lasciato qualcosa a loro, come loro hanno lasciato qualcosa a me. All’inizio ero molto introverso per la paura di sbagliare o l’ansia, ma i miei insegnanti hanno tirato fuori la parte più chiusa dando spazio al resto.

E ancora:

Non mi aspettavo di arrivare al serale e già tre puntate sono tantissime. Ai ragazzi che restano dico di dare solo energia positiva e di aiutarsi a vicenda. Per me invece auguro di capire bene il percorso che voglio fare. Come sono voluto entrare qui dentro per studiare, voglio continuare a studiare e pormi nuovi traguardi.

Oggi, in casetta, l'assenza di Tommaso si è fatta particolarmente sentire. "Non riesco a respirare senza di lui. C'erano delle volte che non parlavo con nessuno, parlavo solo con lui. Conosceva ogni cosa, ogni mio stato d'animo. È stata la cosa più bella del mio percorso", ha dichiarato Martina Miliddi legatissima al ballerino.

Scopri le ultime news su Amici.