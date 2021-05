Amici 20: i fuori onda dei finalisti e lo scherzo a Deddy (VIDEO)

Gossip TV

La produzione di Amici rivela: "A volte possono diventare insopportabili".

Mancano pochi giorni alla finale della ventesima edizione di Amici. Nell'attesa, la produzione del talent show di Maria De Filippi ha mostrato ai telespettatori alcuni fuori onda inediti dei cinque finalisti . Non solo. Gli autori hanno organizzando anche uno scherzo ai danni di Deddy con la complicità di Aka7even e Sangiovanni.

Le immagini inedite sui finalisti di Amici 20 e lo scherzo a Deddy

Nel daytime di ieri di Amici, sono stati mandati in onda alcuni filmati inediti riguardanti i finalisti del programma. "Li abbiamo visti lottare per un sogno, abbiamo pianto e riso con loro e ci siamo affezionati, però solo noi sappiamo che a volte possono diventare insopportabili. È arrivato il momento che lo scopriate anche voi" ha dichiarato la produzione. Tra tutti, l'allieva di Veronica Peparini è stata quella più "insistente". La ballerina è stata spesso immortalata davanti alle telecamere, mentre cerca i tutti i modi di mettersi in contatto con gli autori. Il motivo? Il bisogno e la voglia di fare una passeggiata.

Nel daytime non sono mancate le emozioni e le sorprese. Deddy è stato vittima di uno scherzo, di cui sono stati complici Aka7ven e Sangiovanni. L'allievo di Rudy Zerbi aveva scoperto che la produzione di Amici stava organizzando una festa, visto che tutti e tre i cantanti avevano ottenuto tre riconoscimenti importanti: per Deddy e Sangiovanni il disco d’oro, rispettivamente per Il cielo contromano e per Guccy bag, e per Aka7even il disco di platino con Mi manchi.

Leggi anche Aka7even rompe il silenzio su Martina Miliddi ad Amici

Deddy ha rivelato tutto a Sangio e Aka e così la produzione di Amici ha deciso di organizzare uno scherzo ai suoi danni facendogli credere di non aver vinto nessuna certificazione. Dopo un momento di tensione, la verità è uscita fuori e il giovane cantante ha potuto festeggiare insieme agli altri finalisti il suo importante traguardo.

Scopri le ultime news su Amici.