Amici 20, i dubbi di Giulia Stabile su Sangiovanni: "Anche se smetterò di piacerti continuerai ad esserci per me?" (VIDEO)

Giulia rivela tutte le sue paure a Sangiovanni riguardo il loro rapporto dopo Amici.

Sabato 15 maggio 2021, su Canale 5 andrà in onda la finale della ventesima edizione di Amici. Nell'attesa, la ballerina Giulia Stabile si è lasciata andare con il suo amato Sangiovanni rivelandogli di aver paura di perderlo una volta finito il programma.

Giulia e Sangiovanni a confronto ad Amici

La tenera storia d'amore nata ad Amici tra Giulia e Sangiovanni prosegue a gonfie vele. La finale, però, si avvicina e i giorni rimasti per stare insieme sono davvero pochi. Proprio per questo motivo, la bravissima ballerina di Veronica Peparini ha rivelato al cantante tutte le sue paure riguardo il futuro del loro rapporto.

"Anche se magari smetterò di piacerti o smetterai di 'quererme' fuori da qui continuerai ad esserci per me? (te lo scrivo perché se provo a parlarti mi viene da piangere)" ha scritto Giulia su un foglio a Sangiovanni. "Ci sono per qualsiasi cosa. Hai dubbi? Non devi neanche pensarci" ha prontamente risposto il giovane cantante lasciandosi andare a un lungo abbraccio con la sua amata.

Ricordiamo che la finale di Amici andrà in onda il prossimo sabato 15 maggio 2021, in prima serata su Canale 5. Cinque i talenti in gara che si sfideranno per la vittoria: Aka7even, Sangiovanni, Deddy, Alessandro e Giulia. Chi vincerà la ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi?

