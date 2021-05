Amici 20: "Ha vinto la migliore. Giulia era quella più speciale di tutti" la confessione di Anna Pettinelli dopo la finale

Gossip TV

Anna Pettinelli a cuore aperto dopo Amici: il percorso con Aka7even ad Amici e la vittoria di Giulia Stabile.

Giulia Stabile è la vincitrice assoluta della ventesima edizione di Amici. Secondo posto per Sangiovanni che, durante la finale ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Vittorie e traguardi molto importanti per i due talenti del programma che sono stati commentati anche dalla professoressa Anna Pettinelli.

Le parole di Anna Pettinelli su Giulia Stabile dopo Amici

Intervistata da Fanpage, la Pettinelli ha parlato del suo percorso ad Amici e commentato la vittoria di Giulia: "Secondo me ha vinto la migliore. Inutile che io faccia una classifica. Giulia, per talento, professionalità, personalità, era quella più speciale di tutti. Dal punto di vista della qualità, è eccezionale [...] L’eccezionalità di Giulia quando balla è sotto gli occhi di tutti. Il fatto che sia una ragazzina come tutte le altre in cui ci si possa riconoscere non l’ha favorita. Quando ride è trascinante, le vuoi bene immediatamente. È una ragazza speciale ed è giusto che le ragazze speciali vincano".

Nessun lieto fine per il suo allievo Aka7even che, durante la finale di Amici, non ha ricevuto nessun premio: "Un’enorme delusione. Prova tu a impegnarti tanto a cantare, a comporre, a dare il massimo e vedere sempre uno che viene preferito a te. Ti assicuro che è tosta. Anzi, Luca è un grande incassatore. [...] Luca è stato bravissimo, veramente bravo".

A proposito di Rudy Zerbi, con cui non sono mancati gli scontri durante l'anno, la Pettinelli ha confessato: "Con Rudy abbiamo stili e idee diverse e potendoci esprimere, lo abbiamo fatto. Ma tra noi professori non c’è mai stata competizione. Quello che abbiamo difeso fino alla fine erano le nostre idee sui nostri ragazzi. Ma ogni volta che andava via un ragazzo, anche se dell’altra squadra, era un dolore".

