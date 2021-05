Amici 20, Giulia Stabile svela un retroscena su Andreas Muller: "Mi ha visto ballare e..."

Gossip TV

Giulia racconta le emozioni vissute ad Amici e svela alcuni retroscena inediti.

Giulia Stabile è la prima ballerina ad essersi aggiudicata la vittoria di Amici. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, l'allieva di Veronica Peparini è tornata a parlare del suo percorso nel talent show di Canale 5 lasciandosi andare a un retroscena inedito sul professionista Andreas Muller.

La confessione di Giulia Stabile su Andreas Muller dopo Amici

"All’inizio mi sentivo fuori luogo ad Amici. Mi vedevo brutta, troppo bambina" ha raccontato Giulia che ha poi rivelato quanto sia stata importante la presenza della sua insegnante Veronica "Mi ha aiutato Veronica Peparini. Con lei ho affrontato tutti quei problemi provocati dal bullismo che mi bloccavano. Quando mi ha chiesto di mettere i tacchi mi sentivo una ranocchia".

La vincitrice di Amici 20 ha continuato rivelando che il primo a credere in lei è stato il ballerino professionista Andreas, che l'ha convinta a fare il provino per entrare nella famosa scuola di Canale 5: "Sì, mi ha visto ballare e mi ha chiesto: ‘Perché non fai il provino?’. Ho pensato che mi avesse confusa con un’altra ragazza. Poi sono entrata, al secondo tentativo".

A proposito della sua bellissima storia d'amore con Sangiovanni, il giovane cantante già in vetta alle classifiche con il suo primo disco, la ballerina ha confessato: "E’ il primo ragazzo che ho baciato. E’ un ragazzo stupendo. Le mie amiche tornando a casa non mi hanno detto che è bello o bravo ma che non esistono nel mondo tante persone come lui. Io penso questo di Sangio".

