Amici 20 Giulia Stabile su Maria De Filippi, Veronica Peparini e Alessandra Celentano: "Il mondo della danza sa già tutto"

Le rivelazioni di Giulia sulla De Filippi e le due insegnanti di danza di Amici.

La ventesima edizione di Amici si è conclusa con il trionfo di Giulia Stabile. Intervistata dal settimanale Chi, la bravissima ballerina è tornata a parlare del suo percorso nella scuola e non sono mancati i ringraziamenti a Maria De Filippi e alla sua insegnante Veronica Peparini.

Giulia Stabile a ruota libera su Maria De Filippi, Veronica Peparini e Alessandra Celentano

A pochi giorni dalla sua vittoria ad Amici, Giulia ha rilasciato un'intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini in cui ha parlato della sua incredibile esperienza nella scuola più famosa d'Italia: "Quello che ho affrontato è stato un viaggio: le mie insicurezze, le mie paure, il dovermi accettare per come sono, lo dobbiamo fare tutti quanti e non è semplice. [...] Sono cresciuta sotto tutti i punti di vista, sia professionale che emotivo".

La vincitrice di Amici 20 ha poi parlato del suo rapporto con la padrona di casa, che ha cercato di rassicurarla e aiutarla a superare le sue paure: "L'ho sentita vicinissima [...] Maria è una donna stupenda, ha un cuore e un'energia unici. È stata meravigliosa con tutti quanti noi. E non ha mai fatto differenze".

A proposito dei professori della scuola, Giulia ci ha tenuto ancora una volta a ringraziare la Peparini: "Lei è stata fantastica. Ho scoperto che abbiamo tantissime cose in comune. Veronica mi ha dato tanta forza, mi è stata vicina nei momenti difficili, ma anche nei momenti belli. Che qui, per fortuna, sono stati la maggior parte". E sulla maestra Alessandra Celentano, la ballerina ha confessato: "Non me la sento di dire qualcosa, in generale, sulla maestra Celentano. Il mondo della danza sa già tutto quanto".

