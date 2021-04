Amici 20: "Giulia Stabile sottotono, debole di espressione", parla ex ballerino professionista del talent show

Gossip TV

Fabrizio Prolli commenta con i suoi fan le esibizioni della sesta puntata del Serale di Amici.

Sabato 24 aprile 2021, è andata in onda la sesta puntata del Serale di Amici. A commentare le esibizioni dei ragazzi della scuola ci ha pensato l'ex ballerino professionista e coreografo Fabrizio Prolli che ha rivelato di aver trovato Giulia Stabile sottotono.

Fabrizio Prolli commenta le esibizioni di Giulia Stabile ad Amici

Come ogni settimana, Fabrizio ha commentato insieme ai suoi fan le esibizioni del Serale di Amici. Il coreografo ha sempre sottolineato la stima nei confronti di Giulia, pur sottolineando di averla vista un po’ scarica nell’ultima puntata: "La più versatile? Giulia, ieri infatti ha ballato sia hip hop che modern. Anche se ieri l’ho vista 'sottotono'".

L'ex ballerino professionista di Amici ha commentato in particolar modo la performance di Giulia in "Beautiful" affermando: "Sì mi è piaciuta, tecnica, dinamica e cuore. Ma era debole di espressione, sembra stanca".

Per quanto riguarda invece Samuele, che con Giulia forma una delle coppie di ballerini più apprezzate e stimate sia dai giudici che dal pubblico, Fabrizio ha confessato: "Deve ringraziare Dio di essere un corpo danzante. Fare solo le coreografie va bene ma dopo anni di esperienza in teatro e tv (non nei reality). E poi comunque lui può fare il coreografo di sé stesso, o quanto meno da il massimo quando LUI balla le SUE coreografie. Il coreografo bravo si vede quando hai sottomano danzatori che sono lontani dal tuo stile e crei comunque qualcosa di pazzesco".

