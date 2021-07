Amici 20, Giulia Stabile: "Sono diversa, forse anche strana, ma perché sono unica"

Gossip TV

Il nuovo appello di Giulia contro il bullismo.

Giulia Stabile è la vincitrice della ventesima edizione di Amici. Una vittoria che ha il sapore di un vero e proprio riscatto dopo le sofferenze vissute durante la sua adolescenza, quando veniva derisa e presa in giro dai suoi compagni di scuola.

Lo sfogo di Giulia Stabile

Momento d'oro per Giulia che, dopo la vittoria ad Amici, è stata letteralmente travolta dal successo. Sono veramente in tanti, infatti, a sostenere e amare la ballerina ed ex allieva di Veronica Peparini, che nelle ultime ore ha lanciato un nuovo appello contro il bullismo.

La ballerina di Amici 20, che più volte ha raccontato la sua sofferenza, è stata protagonista di un post pubblicato da We School contro il bullismo. "Ma non vedi che non piaci a nessuno?', 'Ti ha vestita la mamma?', 'Non ce la puoi fare', 'Prima di ridere sistemati i denti'" ha scritto Giulia rivelando con quali parole è riuscita a reagire alle pesanti accuse dei bulli.

"Hello diario, oggi è andata meglio, finalmente sto cominciando ad apprezzarmi. Devo smetterla di dare alle loro parole tutta questa importanza, sto iniziando a capire che sono diversa, forse anche strana, ma perché sono unica" ha scritto la Stabile sottolineando che la diversità di cui veniva accusata oggi è diventata il suo punto di forza.

