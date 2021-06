Amici 20, Giulia Stabile replica alle offese e critiche: "Tanta gente non capisce che..."

Gossip TV

La ballerina e vincitrice di Amici 20 replica alle offese e critiche ricevute sui social.

Giulia Stabile sarà nel cast del corpo di ballo della nuova edizione di Amici. Un annuncio che ha scatenato una polemica pazzesca sui social e che ha portato la ballerina e vincitrice del talent show di Canale 5 a intervenire per chiarire la sua posizione.

Giulia Stabile al centro delle critiche, lo sfogo della ballerina di Amici

Giulia farà parte della nuova edizione di Amici come ballerina professionista. Una bellissima notizia per i numerosissimi fan della vincitrice del talent show di Maria De Filippi. Non sono mancate, però, le polemiche. Il motivo? In molti hanno accusato la ragazza di non aver annunciato la notizia direttamente lei sui social.

Stanca delle critiche e delle offese, Giulia ha deciso di intervenire su Instagram e chiarire la sua posizione: "Tanta gente non capisce che se una persona non posta magari un progetto sui social non significa che non stia facendo qualcosa [...] Voi siete stupendi. Il supporto che mi date ogni giorno veramente mi fa bene e non smetterò mai di dirvi grazie".

La fidanzata del cantante Sangiovanni ha poi rivelato di essere davvero felice di aver avuto l'occasione di incontrare i suoi fan: "Chi c’era sa che anche se non c’era il tempo ho cercato di darvi tutto l’affetto possibile. Ci saranno altre occasioni per vederci".

