Amici 20, Giulia Stabile replica alle dure critiche: "Esiste tanta cattiveria, ma non riusciranno più a farmi del male"

Gossip TV

Giulia criticata sui social dopo la vittoria ad Amici, la reazione della ballerina.

Giulia Stabile è la vincitrice assoluta della ventesima edizione di Amici. Una vittoria meritatissima che ha portato, però, scompiglio sul web. Se da una parte la ballerina è stata sommersa da tantissimi complimenti per il suo talento, dall'altra si è trovata costretta ad affrontare le dure critiche.

Giulia Stabile criticata dopo la vittoria ad Amici

A pochi giorni dalla finale di Amici, Giulia è finita nel mirino di alcuni hater. "Ma ‘sta ragazza sa dire una parola? Ride e basta" è il commento ricevuto da uno di questi che ha criticato l'atteggiamento e la risata della ballerina e allieva di Veronica Peparini. La ragazza, però, non si è lasciata scoraggiare e ha deciso di replicare pubblicamente.

Scendendo nel dettaglio, Giulia ha prima condiviso la risposta di un fan, che l'ha difesa dalle critiche, e poi ha aggiunto una sua considerazione: "So che comunque esiste tanta cattiveria e la gente non ci pensa due volte prima di scrivere qualcosa che potrebbe ferire realmente una persona. Per fortuna questa enorme esperienza mi ha aiutata a crearmi una corazza ed ora queste persone non riusciranno più a farmi del male".

Leggi anche La dedica di Arisa a Rudy Zerbi

La vincitrice di Amici 20 ha poi continuato affermando: "Vorrei solo che non perdessero tempo e che pensassero a vivere al meglio la loro vita piuttosto che sprecare minuti ad insultare una ragazzina che è riuscita a realizzare il proprio sogno. Buona vita e ridete più spesso, giuro che è bellissimo".

Scopri le ultime news su Amici.