Amici 20, Giulia Stabile nel cast dei ballerini professionisti del talent? Parla Veronica Peparini

Gossip TV

La maestra Peparini rivela: "Giulia ad Amici? Ha tutte le carte in regola".

È passata una settimana dalla finale della ventesima edizione di Amici, che ha visto trionfare la ballerina Giulia Stabile. Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, l'insegnante e coreografa Veronica Peparini è tornata a parlare della sua esperienza nel talent show e del futuro lavorativo della sua allieva.

Giulia Stabile torna ad Amici come ballerina professionista? Le parole di Veronica Peparini

Giulia è la vincitrice assoluta di Amici 20. La ballerina, grazie al suo incredibile talento e alla sua sensibilità, è riuscita a conquistare tutti. In molti, infatti, sperano di rivederla nel talent show di Maria De Filippi come ballerina professionista. A parlare del futuro lavorativo della ragazza ci ha pensato la sua insegnante Veronica.

Ospite a Casa Chi, la maestra Peparini ha raccontato tutte le emozioni vissute ad Amici insieme a Giulia: "Anche io quando ho iniziato ero timida, venivo dalla strada. Mi sono ritrovata in situazioni non piacevoli. Io e Giulia siamo due persone semplici, mi sento vicina a lei anche in questo". Uno dei momenti più emozionanti? La coreografia eseguita da Giulia e dalla figlia Olivia: "Quella coreografia mi ha toccato particolarmente".

Leggi anche La verità di Sangiovanni sulla storia con Giulia Stabile

Sulla possibilità di vedere Giulia come ballerina professionista ad Amici, la Peparini ha dichiarato: "Questo fino alla fine non possiamo saperlo. Sono cose che accadono nel momento giusto. Io glielo auguro, se lo desidera. Adesso non lo posso dire ancora, se sarà si saprà a breve. Ha tutte le carte in regola, è una brava ballerina".

Scopri le ultime news su Amici.