Amici 20, Giulia Stabile in lacrime: "Sono stata tanto giudicata", il racconto doloroso della ballerina (VIDEO)

Giulia entra in crisi ad Amici e svela di essere stata bullizzata quando andava a scuola.

Giorni difficili per Giulia Stabile. La bravissima ballerina della ventesima edizione di Amici, dopo aver ammesso ai professionisti di essere sicura di non piacere agli altri, è scoppiata a piangere raccontando un episodio doloroso del suo passato.

Giulia Stabile crolla ad Amici

Giulia sta vivendo un momento di crisi legato alla sua immagine. La giovane ballerina ha provato una coreografia sui tacchi in cui doveva tirare fuori tutta la sua sicurezza e femminilità, ma invano perché convinta di risultare ridicola. "Quando proviamo non mi guardo mai allo specchio. O la faccio ad occhi chiusi o guardo da un’altra parte" ha confessato la ragazza ai due ballerini professionisti di Amici.

Spronata da Giulia Pauselli e Simone Nolasco, che hanno cercato di capire il motivo del suo blocco emotivo, la ragazza è letteralmente crollata. "Ti bullizzavano?" le ha chiesto la Pauselli ottenendo una risposta positiva. "Sono stata tanto giudicata a scuola. Mi prendevano in giro, sia per l’aspetto fisico che per il carattere" ha ammesso la giovane ballerina di Amici.

Giudizi che Giulia ancora oggi sente addosso. Mentre la Pauselli le ha detto di convertire questo blocco in un una possibilità di riscatto, Nolasco le ha suggerito di guardarsi allo specchio e di dirsi ciò che finora non si è mai detta. "Sei bella, sei donna. Sei forte, sei matura. Sei giusta, sei importante. Non sei sbagliata" queste le parole che la ballerina ha rivolto a se stessa.

