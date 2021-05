Amici 20, Giulia Stabile in Finale: le lacrime di Sangiovanni e la confessione di Veronica Peparini (VIDEO)

Gossip TV

Giulia vola in finale scatenando la reazione di Sangiovanni e Veronica Peparini.

Giulia è la seconda finalista della ventesima edizione di Amici. La bravissima ballerina del talent show ha conquistato un posto in finale, dopo essersi scontrata con Alessandro Cavallo, facendo emozionare Sangiovanni e la sua insegnante Veronica Peparini.

Giulia Stabile finalista di Amici 20: la reazione di Sangiovanni e Veronica Peparini

Tra i finalisti della ventesima edizione di Amici anche la ballerina Giulia, che è riuscita a conquistare un posto in finale dopo Aka7even. Subito dopo la proclamazione, l'allieva della Peparini è corsa ad abbracciare Sangiovanni, visibilmente provato. Il cantante, infatti, non è riuscito a trattenere le lacrime di gioia per la vittoria della sua fidanzata.

Non solo. Anche Veronica si è mostrata davvero felice ed emozionata per Giulia. L'insegnante di Amici si è prima complimentata con la sua allieva e poi ha svelato un retroscena. Stando alle parole della Peparini, la ballerina avrebbe avuto un attacco di panico durante la gara: "Mentre succedeva la gara le è preso un attacco di panico. Tremava, aveva l’ansia. Ma è stata bravissima perché ha superato questo momento".

Ricordiamo che i cinque finalisti della ventesima edizione di Amici sono Aka7even, Giulia, Sangiovanni, Alessandro e Deddy. L'appuntamento con la finale è per il prossimo sabato 15 maggio 2021, in prima serata su Canale 5. Chi sarà il vincitore?

