Amici 20, Giulia Stabile: il percorso nella scuola e il primo bacio con Sangiovanni (VIDEO)

Gossip TV

La ballerina Giulia rivive il suo percorso nella scuola di Amici.

Dopo Alessandro Cavallo, Aka7evene e Deddy, anche per Giulia Stabile è arrivato il momento di rivivere il suo intenso percorso nella scuola di Amici. La ballerina, tra i protagonisti più amati e apprezzati della ventesima edizione del talent show, ha parlato delle sue paure e dell'amore che prova per Sangiovanni.

Il percorso di Giulia ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici, Maria De Filippi ha chiamato in studio Giulia per farle vedere i momenti più belli e significativi della sua esperienza nella scuola di Amici. "Devo dire che me la cavo, anche se ogni tanto mi faccio prendere dal panico" ha confessato la ballerina lasciandosi andare alla sua contagiosa risata.

Il percorso della ballerina e allieva di Veronica Peparini è stato davvero intenso e gli ha permesso di affrontare alcune insicurezze legate al suo aspetto fisico: "Sono stata tanto giudicata a scuola, mi prendevano in giro per tutto, anche per il mio aspetto fisico". Oggi però Giulia si piace ed è più sicura di sè anche grazie a Sangiovanni, il cantante a cui ha dato il suo primo bacio: "Per me, a 18 anni, è stato il primo. Sangio mi piace tanto [...] Secondo me lui non l'ha capito quanto mi piace. Ieri sera gli ho scritto una domanda, mi ha risposto quello che volevo".

Leggi anche Il percorso di Deddy ad Amici

"Hai paura della finale?" le ha domandato la De Filippi. "Ho paura di prenderla un po' male come è successo alla semifinale. Mi sono agitata tanto, questa sarà l'ultima volta che ci esibiamo qua" ha risposto la finalista. Chi, tra Aka7ven, Sangiovanni, Alessandro, Deddy e Giulia vincerà la ventesima edizione di Amici?

Scopri le ultime news su Amici.