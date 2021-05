Amici 20: Giulia Stabile è la vincitrice assoluta della ventesima edizione del talent show (VIDEO)

Gossip TV

Giulia sbaraglia la concorrenza e vince Amici 20.

Si è appena conclusa la finale della ventesima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi. Una serata davvero ricca di emozioni che ha visto trionfare la ballerina Giulia Stabile. Al secondo posto il cantante Sangiovanni.

Giulia Stabile vince Amici 20

Giulia è la vincitrice assoluta di Amici 20. Ospiti della serata il duo comico Pio e Amedeo e la cantante Gaia Gozzi. Proprio quest'ultima ha aperto la serata portando in studio la coppa della vittoria. Visibilmente emozionata, la cantante ha voluto ritagliarsi del tempo per ringraziare Maria De Filippi e per spronare Aka7even, Deddy, Sangiovanni, Giulia e Alessandro a dare il meglio.

Il primo allievo del talent show di Canale 5 ad andare in finalissima è stato Sangiovanni. La seconda manche ha visto sfidarsi i due ballerini. Giulia è la vincitrice della categoria ballo, che è andata allo scontro finale con il cantante di Lady.

Sangiovanni ha vinto il Premio Tim della critica. Il Premio Tim, del valore di 30mila euro, è andato a Giulia. La ballerina ha vinto anche la categoria Ballo del valore di 50 mila euro. Sangio ha poi vinto sia il Premio delle Radio che il Premio Siae. Il Premio Marlù, invece, è andato a tutti i finalisti: Aka7even, Alessandro, Sangiovanni, Deddy e Giulia.

