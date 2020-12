Amici 20, Giulia Stabile cotta di Sangiovanni: "Sento le bollicine" (VIDEO)

Gossip TV

Cresce l'intesa nella scuola di Amici tra la ballerina Giulia e il cantautore Sangiovanni.

Giulia Stabile sembrerebbe essersi presa una bella cotta per Sangiovanni. L'amatissima ballerina di Amici, che ha sempre mostrato il suo interesse per il ballerino professionista Sebastian Melo Taveira, ha confessato a Rosa Di Grazia di provare qualcosa per l'allievo di Rudy Zerbi.

Giulia Stabile e Sangiovanni sempre più vicini ad Amici

Giulia e Sangiovanni trascorrono molto tempo insieme nella scuola di Amici. Il cantautore è fidanzato ma dedica comunque delle attenzioni alla ballerina di Veronica Peparini. Durante il daytime di ieri, infatti, i due allievi del talent show di Maria De Filippi sono apparsi in atteggiamenti intimi. L'argomento della loro conversazione? L'amore.

Interpellata da Rosa e Martina Miliddi, impegnata con il cantante Aka7even, Giulia ha confessato di sentire le famose farfalle nello stomaco quando è in compagnia di Sangiovanni: "Eravamo sul divano e a un certo punto, mi chiede: 'Tu lo vuoi vedere il film?'. Certo non pensavo fosse Shakespeare in love, però ho detto: 'Sì sì'. Si è alzato e mi ha detto 'Mettiti qua' e si è messo vicino a me e mi ha messo il braccio dietro al collo. Sento le farfalle in tutto il corpo".

Ma non è finita qui perché anche Simone Nolasco ha chiesto alla Stabile i dettagli della sua conoscenza con Sangiovanni. "È la prima volta che mi fanno una cosa così. Mi ha messo il braccio dietro al collo, stavamo accoccolati. Mentre faceva questa cosa, avevo l’ansia" ha confessato Giulia al ballerino professionista di Amici.

